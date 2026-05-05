¿Es feriado el viernes 8 de mayo 2026 en Argentina? Todo lo que se sabe

Qué pasará el 8 de mayo

El calendario de feriados en Argentina suele generar expectativas, especialmente cuando aparecen fechas que permiten cortar la rutina y extender el descanso. En mayo de 2026, tras el feriado nacional del Día del Trabajador, surgió la duda entre muchos argentinos con respecto a cuándo llegará el próximo día de descanso y si habrá otro fin de semana largo para realizar alguna escapada.

Aunque no figure como feriado nacional, algunas fechas adquieren relevancia en distintas localidades. Esto se debe a celebraciones particulares que impactan de manera directa en la actividad diaria de ciertos distritos, generando una jornada diferente para miles de personas. Es el caso del próximo 8 de mayo, que será una jornada no laborable para los trabajadores de algunos lugares.

¿Hay feriado el 8 de mayo 2026 en Argentina?

El viernes 8 de mayo no será feriado en todo el país, pero sí habrá descanso por asueto en algunos municipios bonaerenses. Se trata de un día no laborable establecido a nivel local, vinculado principalmente a aniversarios fundacionales y festividades religiosas propias de cada distrito. Uno de los motivos más importantes de esta fecha es la conmemoración de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina.

La vírgen de Luján.

En esta fecha se conmemora la coronación pontificia de la Virgen en 1887. Este reconocimiento oficial por parte de la Iglesia Católica consolidó su figura como patrona de la Argentina. La conmemoración se recuerda cada año y da lugar a celebraciones en distintas localidades. En esos lugares, la jornada suele implicar cese de actividades en la administración pública, suspensión de clases y modificaciones en algunos servicios.

Qué localidades bonaerenses tendrán asueto el 8 mayo

12 de Octubre (partido de 9 de Julio)

Fortín Acha (Leandro N. Alem)

Luján

Martínez de Hoz (Lincoln)

Morea (9 de Julio)

Partido de La Costa

Piedritas (General Villegas)

Rancagua (Pergamino)

Tordillo

Marisol (Coronel Dorrego)

Nicanor Olivera – Estación La Dulce (Necochea)

Tres Lomas

Cuándo es el próximo feriado nacional en Argentina

El próximo feriado nacional en Argentina que dará lugar a un fin de semana largo será el lunes 25 de mayo de 2026, jornada en la que se recuerda la Revolución de Mayo, uno de los hechos más importantes de la historia del país. Al tratarse de un feriado inamovible dentro del calendario oficial, no se traslada ni se modifica, por lo que su ubicación permite que se una directamente con el sábado 23 y el domingo 24. De esta manera, se conforma un período de tres días consecutivos de descanso para gran parte de la población en todo el territorio nacional.