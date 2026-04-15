Cuándo caen los fines de semana largo de mayo 2026: el Gobierno lo confirmó

Calendario de feriados.

El Gobierno nacional confirmó el calendario de feriados 2026 y mayo aparece como una oportunidad ideal para quienes buscan organizar escapadas sin desarmar la agenda laboral. Con dos fines de semana largos en pocos días, el quinto mes del año es uno de los más tentadores para el turismo interno.

La lógica detrás de este esquema no es nueva: incentivar el movimiento económico en sectores como hotelería, gastronomía y transporte. En ese sentido, los fines de semana largos son una herramienta clave para dinamizar el consumo en un contexto donde cada decisión de gasto se evalúa con lupa.

Cuándo son los fines de semana largos de mayo 2026

El primero llega el viernes 1 de mayo, por el Día del Trabajador. Al caer viernes, se arma un fin de semana largo perfecto: tres días de descanso consecutivos hasta el domingo 3.

El segundo se ubica hacia el cierre del mes. El lunes 25 de mayo, por el Día de la Revolución de Mayo, se suma al fin de semana que comienza el sábado 23. Así, se configura otro descanso extendido que permite planificar viajes o actividades sin necesidad de sumar días de licencia.

Calendario de feriados.

Qué se conmemora en estas fechas clave

El 1 de mayo tiene una fuerte carga histórica a nivel global. Recuerda la lucha de los trabajadores por mejores condiciones laborales, con epicentro en las protestas de Chicago de 1886 que derivaron en la Revuelta de Haymarket, un punto de inflexión en la conquista de derechos laborales.

El 25 de mayo, en tanto, es una de las fechas fundacionales de la Argentina. Conmemora la formación de la Primera Junta en 1810, cuando un grupo de criollos desplazó al virrey y sentó las bases del proceso independentista. Es, en términos simbólicos, el nacimiento político del país.

Cómo sigue el calendario de feriados en 2026

Después de mayo, el calendario mantiene varias fechas clave que también pueden generar descansos extendidos. Entre ellas, el feriado trasladable del 15 de junio por el Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes, el 20 de junio por Manuel Belgrano y el 9 de julio por el Día de la Independencia.

Además, habrá días no laborables con fines turísticos, como el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre, que amplían las posibilidades de escapadas. Este esquema confirma una tendencia: distribuir estratégicamente los feriados para sostener el movimiento económico a lo largo del año.