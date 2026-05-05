La ilustración muestra el logotipo de Meta, la bandera de la UE y el mazo del juez.

Meta Platforms intentó el martes evitar una inminente orden de la UE que obligaría a permitir el ‌libre acceso de los chatbots ‌de IA de la competencia a su plataforma de mensajería social WhatsApp, y presentó sus argumentos ante los responsables de competencia de la UE.

La solicitud de Meta para la audiencia a puerta cerrada del martes se conoce después de que la Comisión Europea había enviado el mes pasado otro pliego de cargos al ​gigante tecnológico en el ⁠que se detallaba su plan.

Se trata de una medida provisional ‌mientras el organismo regulador de la UE continúa ⁠su investigación sobre si la empresa ⁠abusa de su poder de mercado, lo que podría acarrear una cuantiosa multa.

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La Comisión decidirá en los próximos meses si emite la orden.

Meta ⁠introdujo el 15 de enero una política que permitía ​únicamente su asistente Meta AI en WhatsApp, antes ‌de modificarla posteriormente en marzo, ‌indicando que los competidores ya podían utilizar la aplicación de ⁠mensajería social previo pago de una tarifa.

Esto desencadenó la segunda acusación de los reguladores de la UE, que se suma a una primera de febrero relacionada con posibles medidas temporales para impedir ​que Meta ‌bloquee a sus rivales en el ámbito de la IA.

El abogado de Meta, Tim Lamb, y otros letrados asistieron a la vista en Bruselas, mientras se esperaba que los ejecutivos en Estados Unidos siguieran el procedimiento, de ⁠cuatro horas de duración, en línea.

Meta reiteró comentarios previos de que el organismo antimonopolio de la UE estaba usando su poder para permitir que algunas de las empresas más grandes del mundo utilizaran de forma gratuita el producto de pago WhatsApp Business.

"Esto significa que una pequeña panadería en Francia que paga por utilizar el servicio para recibir pedidos ‌de croissants acabará pagando la factura de OpenAI. Las pequeñas empresas europeas no deberían correr con los gastos de OpenAI", dijo un portavoz de Meta.

La directora general adjunta de la Comisión para la Competencia, Linsey McCallum, y su directora, Carlota Reyners Fontana, se negaron a ‌hacer comentarios al entrar en la audiencia.

The Interaction Company of California, desarrolladora del asistente de IA Poke.com y parte demandante en el caso, ‌también participó.

"Meta pretende ⁠monopolizar el uso de WhatsApp para servicios de IA reservándolo para sus propias ofertas y excluyendo a competidores ​como nosotros", dijo Felix Schlegel, cofundador y director técnico de The Interaction Company of California, antes de la audiencia.

(Reportaje de Foo Yun Chee; edición de Susan Fenton. Editado en español por Natalia Ramos)