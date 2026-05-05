Imagen de archivo del primer ministro rumano, Ilie Bolojan, durante su ceremonia de juramento en Bucarest, Rumania.

Los legisladores rumanos hicieron caer el martes al Gobierno proeuropeo del primer ‌ministro Ilie Bolojan ‌mediante un voto de censura, lo que pone en peligro la calificación crediticia del país, su acceso a los fondos de la Unión Europea y la estabilidad de su moneda.

Bolojan ha liderado un gobierno en minoría desde ​finales de abril, ⁠cuando los socialdemócratas —el partido más grande del ‌Parlamento— exigieron su dimisión y, a ⁠continuación, abandonaron la coalición de ⁠cuatro partidos y se aliaron con la oposición de extrema derecha para presentar una moción de ⁠censura.

La moción obtuvo 281 votos, por ​encima de los 233 necesarios para ‌su aprobación, según el ‌recuento oficial del Parlamento.

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Aunque no parece probable ⁠que se convoquen elecciones anticipadas, a los mercados financieros les preocupa que la agitación pueda hacer que Bucarest vacile en su compromiso ​de reducir ‌el mayor déficit presupuestario de la UE. El leu rumano cayó a un mínimo histórico frente al euro antes de la votación del martes.

La actual coalición ⁠llegó al poder hace 10 meses con el objetivo de contener los avances de la extrema derecha tras una serie de elecciones polarizantes y había comenzado a reducir el déficit, evitando por poco una rebaja de la calificación crediticia desde ‌el último peldaño del grado de inversión.

No obstante, los socialdemócratas —sin los cuales no se puede alcanzar una mayoría proeuropea— se han enfrentado repetidamente a Bolojan, ya que sus medidas de austeridad han ‌afectado a sus votantes y a sus redes clientelistas, mientras que su apoyo popular se ha desvanecido ‌hacia la ⁠extrema derecha.

No obstante, las encuestas de opinión muestran que Bolojan es el ​político más popular de la coalición gobernante.

(Reportaje de Luiza Ilie; información adicional de Octav Ganea; edición de Alan Charlish, Hugh Lawson y Gareth Jones)