Vingegaard aspira a entrar en un club selecto con una victoria en su debut en el Giro

Imagen de archivo del ciclista danés Jonas Vingegaard, del Team Visma | Lease A Bike, durante una etapa de la Vuelta a España, en San Maurizio Canavese, Italia.

Jonas ​Vingegaard aspira a lograr la victoria en su debut en el Giro de Italia, ‌lo que le ‌permitiría entrar a formar parte del selecto club de ciclistas que han ganado las tres Grandes Vueltas.

Vingegaard, que conquistó el Tour de Francia en 2022 y 2023 y la Vuelta a España en 2025, figura entre los ​favoritos del Giro ⁠este mes.

"Afrontar este reto, que es nuevo ‌para mí, es justo lo que ⁠necesitaba. Estoy deseando empezar; ⁠mi objetivo es ganar el Giro de Italia en Roma", declaró el ciclista del Visma-Lease a ⁠Bike en una entrevista con la Gazzetta ​dello Sport. "Durante varios años, mi ‌calendario competitivo ha sido ‌muy similar. Sentía la necesidad de un cambio".

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"El ⁠Giro es un objetivo importante, y estoy convencido de que estas semanas me ayudarán a alcanzar mi mejor forma también para ​el Tour. ‌Pero ahora mismo, mi atención se centra exclusivamente en el Giro", señaló.

Una victoria en Italia convertiría a Vingegaard en el octavo ciclista en ganar las tres ⁠Grandes Vueltas, tras Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali y Chris Froome.

El cuatro veces ganador del Tour de Francia Tadej Pogacar necesita una victoria en la Vuelta a España para completar el trío de ‌victorias en Grandes, pero Vingegaard afirmó que no está centrado en lograr la hazaña antes que el ciclista esloveno.

"Lograr este triplete es un objetivo para mí, y eso es todo. Significa hacer ‌historia", comentó el danés. "Él también lo conseguirá; es solo cuestión de tiempo. Tadej es quizás el ‌mejor de la ⁠historia. Pero ya le he ganado y estoy seguro de que puedo ​volver a hacerlo".

El Giro de Italia se correrá del 8 al 31 de mayo.

(Escrito por Aadi Nair; editado en español por Carlos Serrano)