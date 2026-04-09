Milei viajará a Israel aunque el Gobierno evalúa cómo avanza la tregua con Irán

El presidente Javier Milei confirmó con un retuit que viajará a Israel en dos semanas. Sin, embargo en el Gobierno hay dudas por la seguridad del mandatario en medio de la frágil l fin de la tregua de la guerra con Irán. "Por el momento, sí, viaja", afirmó a El Destape una fuente desde Casa Rosada para dejar en claro que si el conflicto se mantiene sin ataques Milei podrá viajar.

Pero si se retoma la guerra en Medio Oriente, Milei no podrá hacerlo. Ese es el mensaje del Gobierno hoy sobre la estadía que pretende hacer el Presidente en Israel entre el 19 al 22 de abril. El fin de la tregua se daría al mismo tiempo que Milei estaría en Israel, al cumplirse las dos semanas negociadas este martes cuando Estados Unidos aceptó la propuesta de Pakistán.

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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró este miércoles que el alto el fuego acordado entre Washington y Teherán no representa el cierre de la campaña militar contra Irán. “Todavía nos quedan objetivos por cumplir y los alcanzaremos, ya sea mediante un acuerdo o reanudando los combates”, afirmó Netanyahu en un mensaje. “Seguimos con el dedo en el gatillo. Este no es el final de la campaña, sino un paso más para lograr nuestras metas”, agregó. Esro hace que persistan dudas sobre el alcance del acuerdo, sobre todo porque Israel continuó bombardeando el Líbano, algo que Irán había pedido que no sucediera.

La agenda de Milei en Israel

Milei viaja para participar del Día de la Independencia de Israel, cuyas celebraciones comenzarán al anochecer del martes 21 de abril y finalizarán la noche del miércoles 22.

El mandatario fue invitado a participar de la ceremonia de encendido de antorchas, programada para el 21 de abril. Está la posibilidad de un encuentro de Milei con Benjamin Netanyahu. Esta es la tercera vez que el argentino viaja a Israel.

Quien está invitado también es Donald Trump. Aún no confirmó su participación en el evento, donde se espera que actúe Arabella, nieta del mandatario de Estados Unidos.

Trump está con la mira en el conflicto con Irán. La Casa Blanca confirmó que el presidente enviará a su vice JD Vance a Islamabad para encabezar el equipo negociador de Estados Unidos en las conversaciones con representantes iraníes, que comenzarán el sábado. La delegación estará integrada también por Steve Witkoff, enviado especial, y Jared Kushner.

Washington reiteró que no aceptará el cierre del estrecho de Ormuz bajo ningún concepto, calificando la decisión como “totalmente inaceptable”.