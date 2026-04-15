Disney echó a 1000 empleados por la crisis económica

Disney echó a 1.000 empleados por la crisis económica.

The Walt Disney Company anunció una reestructuración interna, con el despido de 1.000 empleados a nivel global. La explicación de la compañía estadounidense atribuye la eliminación de los puestos de trabajo a la necesidad de "adaptarse a los cambios en el sector del entretenimiento digital".

Los despidos fueron confirmados por la agencia AP News como una de las primeras políticas de Josh D'Amaro, nuevo director ejecutivo de Disney desde marzo del 2026. Además, portales como Variety y The Wall Street Journal indicaron que los recortes afectaron a personal de las áreas de marketing, tecnología de producto y funciones corporativas.

Entre las divisiones más perjudicadas se encuentra Marvel Studios, con trabajadores que ya llevaban una década en la compañía. Según información de Forbes, se desmanteló casi por completo el equipo de desarrollo visual. The Wrap reveló que la explicación que se está dando a nivel interno apunta a una reducción general del volumen de producción cinematográfica y televisiva de Marvel, con el plan de control de gastos.

Si bien el recorte es de menos del 1% del cuerpo de trabajadores -que son más de 231.000-, en la compañía se habló de buscar una estructura "más ágil y tecnológica" para enfrentar desafíos futuros del sector. “En los últimos meses se ha evaluado cómo optimizar operaciones en distintas áreas para asegurar la creatividad e innovación que exige el público de Disney”, señaló D’Amaro en un comunicado dirigido al personal.

Josh D'Amaro, nuevo director ejecutivo de The Walt Disney Company.

La crisis en Disney: más despidos y una presión financiera que pone en peligro a la compañía

AP News indicó que esta es la segunda ronda de despidos significativa que pasó la empresa en menos de tres años. La primera fue bajo la gestión de Bob Iger, quien eliminó cerca de 8.000 puestos de trabajo desde 2022.

La reestructuración se llevó a cabo en un momento complejo para la economía de Disney, con el valor de sus acciones a un nivel similar a los de hace una década, tras una caída de aproximadamente el 50% desde su pico histórico en 2021, según información de The Wall Street Journal.

"La compasión y el respeto siguen siendo la esencia de nuestra empresa. A medida que avanzamos en esta transición, nuestra prioridad es apoyar a los afectados y ayudar a cada persona a afrontar lo que venga después, brindándoles recursos, orientación y apoyo directo", remarcó un comunicado del CEO de Disney Josh D'Amaro con el que se dirigió a los despedidos.