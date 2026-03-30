Un robot se rebeló en un evento de Disney y lo tuvieron que detener a la fuerza

Un robot se descontroló en un evento de Disney y lo tuvieron que detener a la fuerza.

Un evento de Disney salió de control y un robot fue el protagonista de un inquietante hecho. La máquina se rebeló en un restaurante de California, Estados Unidos, y debió ser detenido a la fuerza no sin antes ser inmortalizado en un video que se hizo viral en redes sociales.

La escena tuvo lugar en un restaurante en California, en un evento organizado por Disney para la presentación de una película. Un cliente grabó el momento en que un robot decidió no acatar una orden y se descontroló bailando sin parar. El autómata llevaba una remera con la frase "¡estoy bien!", motivo que despertó la gracia de los presentes en el establecimiento, cuando ocurrió el descalabro artístico.

“A pesar de la inquietante sonrisa LED que adorna su rostro, el autómata proyecta la misma expresión de hastío que cabría esperar de cualquier humano atrapado trabajando en un restaurante de mala muerte”, sostuvo Gizmodo en una publicación con el video del baile alocado del robot, que debió ser sacado a la fuerza del restaurante.

Si bien se espera que los robots puedan ser controlados con dispositivos de teléfono, a veces ocurren episodios extraños que terminan de forma fatal o de manera inquietante, como el caso de este robot que no pudo parar de bailar.

5 tips para aplicar si un robot se sale de control

Aunque es infrecuente que un robot o un software de IA se salgan de control, el Chat GPT ofrece 5 recomendaciones aplicables en caso de estar enfrentándose a una máquina rebelde. Lo importante según el programa es: