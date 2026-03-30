Así sería el avión “30 Ñancú” modelo 2026 "Industria Argentina", según la Inteligencia Artificial

El I.Ae. 30 Ñancú alcanzó velocidades cercanas a 780 km/h, récord sudamericano para aviones a pistón.

El I.Ae. 30 Ñancú fue uno de los proyectos más ambiciosos y al mismo tiempo menos conocidos de la industria aeronáutica de posguerra. La Inteligencia artificial detalló cómo sería una versión en 2026 de "Industria Argentina", pero primero explicó su origen y las razones por las que no prosperó.

"El Ñancú surgió en la segunda mitad de la década de 1940, en un contexto de fuerte impulso a la industrialización durante el primer peronismo", indicó la IA ChatGPT y agregó: "Fue desarrollado en la Fábrica Militar de Aviones (hoy FAdeA) bajo la dirección del ingeniero italiano Cesare Pallavicino, quien había llegado al país en 1946".

Se trataba de un caza bimotor de alto rendimiento, concebido para escoltar bombarderos pesados como el Avro Lincoln. Su construcción era completamente metálica, una característica avanzada para la época. Estaba equipado con motores Rolls-Royce Merlin y diseñado con un potente armamento frontal.

En términos de desempeño, logró alcanzar velocidades cercanas a los 780 km/h, lo que lo convirtió en un récord sudamericano entre los aviones a pistón. Su primer vuelo tuvo lugar el 17 de julio de 1948, ocasión en la que demostró prestaciones muy destacadas.

Sin embargo, a pesar de sus cualidades, el proyecto quedó rápidamente superado por los avances tecnológicos del momento. La Fuerza Aérea Argentina ya estaba orientándose hacia la incorporación de aviones a reacción, como el Pulqui I, y el país había comenzado a adquirir cazas británicos Gloster Meteor. A esto se sumó un accidente sufrido por el único prototipo en 1949, durante un aterrizaje. Como resultado de estos factores, el programa fue cancelado ese mismo año, quedando limitado a un solo prototipo completo.

Así sería el avión Ñancú modelo 2026 "Industria Argentina", según la IA ChatGPT

Si Argentina retomara hoy el concepto del Ñancú, no sería un caza a pistón, sino una reinterpretación moderna manteniendo su espíritu: velocidad, autonomía y rol de escolta/ataque.

Concepto general

Tipo: caza ligero multimisión / interceptor regional

caza ligero multimisión / interceptor regional Rol moderno: defensa aérea, ataque ligero y patrulla de frontera

defensa aérea, ataque ligero y patrulla de frontera Inspiración conceptual: un “Ñancú jet”, retomando incluso ideas no concretadas como el Pallavicino II

Diseño y tecnología

Aerodinámica

Fuselaje estilizado tipo stealth ligero (no totalmente furtivo, pero con baja firma radar)

Alas en flecha moderada

Tomas de aire laterales (similar a cazas modernos ligeros)

Así sería el avión Ñancú modelo 2026 "Industria Argentina", según la IA ChatGPT.

Propulsión

1 o 2 motores turbofan modernos (tipo FADEC)

Velocidad estimada: Mach 1.4 – 1.8

Gran autonomía (heredando el concepto original de escolta de largo alcance)

Cabina

Pantallas digitales (glass cockpit)

HUD + casco con visor (HMD)

Fly-by-wire

Aviónica y sistemas

Radar AESA de desarrollo nacional o asociado

Capacidad BVR (misiles aire-aire de largo alcance)

Guerra electrónica y contramedidas

Enlace de datos (data link)

Armamento