Así sería un “F-16 argentino 2026” si se fabricara localmente, según la IA ChatGPT.

El F-16 Fighting Falcon es un caza multirrol que se ha convertido en "uno de los más exitosos de la historia", según ChatGPT, ya que fue diseñado originalmente en la década de 1970 por General Dynamics para el programa Lightweight Fighter de la Fuerza Aérea de EE. UU., con su primer vuelo en 1974 y entrada en servicio en 1978. Ahora la Inteligencia artificial nos deja ver cómo sería un modelo 2026 “Industria Argentina”.

“El diseño buscaba ser ligero, maniobrable y económico, con un único motor y sistemas modernos para su época”, explicó ChatGPT y destacó que “a lo largo de más de cinco décadas sirvió en más de 25 fuerzas aéreas, con más de 4.500 unidades construidas y múltiples actualizaciones y variantes”. Además, consideró: “Con el tiempo ha evolucionado desde versiones A/B iniciales, pasando por variantes C/D mejoradas, hasta las más modernas como el F-16V “Viper” o Block 70/72 con radar AESA, aviónica de última generación y sistemas de guerra electrónica avanzados”.

Finalmente, el asistente virtual de Open AI, resumió: “Argentina, por primera vez, recibió F-16AM/BM modernizados provenientes de Dinamarca, lo que marca la recuperación de capacidades supersónicas para la Fuerza Aérea Argentina después de años sin cazas de este tipo”.

¿Cómo sería un “F-16 argentino 2026” si se fabricara localmente?

Según la IA, un F-16 argentino 2026 hipotético podría ser denominado “F-A-16 Falcon nacional” y tendría las siguientes características si se desarrollara “con tecnología propia o en colaboración con socios internacionales”:

Diseño y estructura

Configuración multimodal: caza supersónico monomotor tipo delta/trapecio con empenajes avanzados para maniobrabilidad.

Materiales compuestos y aleaciones ligeras para reducir peso y mejorar resistencia estructural.

Aerodinámica avanzada, con entradas de aire optimizadas y carenados integrados para reducir firma radar (sin llegar a diseño furtivo de quinta generación).

El presidente Javier Milei en uno de los aviones de combate F-16, junto a Karina Milei, Luis Petri; y el Jefe de la Fuerza Aérea, el Brigadier Mayor, Gustavo Valverde.

Aviónica y sensores

Radar AESA (Active Electronically Scanned Array) de producción local o en cooperación (clave para detectar blancos a larga distancia y gestión de múltiples amenazas).

Link de datos táctico para compartir información con otros aviones o sistemas de defensa.

Cabina con pantallas multifunción, jet-by-wire y casco con visor para cueing de armas.

(Todos estos sistemas requieren altos niveles de I+D que hoy no existen plenamente en Argentina, aunque se podría co-desarrollar con socios extranjeros.)

Propulsión

Turbofán de alta performance, probablemente importado (como un Pratt & Whitney/GE o similar), con adaptaciones locales para mantenimiento.

Fabricar un motor a reacción desde cero es uno de los mayores desafíos técnicos en aeronáutica.

Armamento

Capacidad para llevar misiles aire-aire (de medio y corto alcance), bombas guiadas, pods de reconocimiento y contramedidas electrónicas.

Integración de sistemas defensivos para protección contra misiles guiados.

Capacidades operativas