Cerrar las agencias regionales del Banco Central: una decisión que encarece el sistema y debilita el federalismo

La decisión de cerrar 12 agencias regionales del Banco Central de la República Argentina no puede leerse como una simple medida administrativa. Se trata, en realidad, de un cambio estructural en la forma en que el Banco se vincula con el territorio y con el funcionamiento cotidiano del sistema financiero.

Las agencias regionales cumplen un rol central en la gestión del efectivo. Son las encargadas de distribuir billetes, abastecer a las entidades financieras, coordinar la logística del numerario y garantizar que el dinero llegue en tiempo y forma a cada rincón del país. En una economía como la argentina, donde el efectivo sigue teniendo un peso significativo en las transacciones —especialmente en las economías regionales y en sectores con menor bancarización—, esta función es crítica.

Reducir la cantidad de agencias implica pasar de una red distribuida con un sentido federal a un esquema más concentrado. Este cambio no elimina la necesidad de mover efectivo, sino que la vuelve más costosa y compleja. Aumentan las distancias, se incrementan los costos de transporte y seguridad, y se alargan los tiempos de reposición. En regiones como la Patagonia, esto puede implicar traslados de más de mil kilómetros.

Estos mayores costos no desaparecen: se trasladan al sistema financiero y, en última instancia, a la economía en su conjunto. Bancos, empresas y comercios terminan absorbiendo —y trasladando— esos costos adicionales, afectando el funcionamiento de las economías regionales.

Pero hay además una dimensión institucional que no puede ignorarse. La presencia territorial del Banco Central no es un dato menor. Permite una mayor capacidad de respuesta ante contingencias, mejora la supervisión operativa y garantiza un vínculo directo con las realidades económicas de cada región.

En este sentido, la propia Carta Orgánica del Banco establece objetivos que apuntan a ampliar la cobertura geográfica del sistema financiero, atender las regiones de menor desarrollo relativo y promover el desarrollo con equidad. La reducción de agencias va en sentido contrario a estos principios, al concentrar funciones en menos puntos y debilitar la capilaridad territorial.

La experiencia internacional no va en esta dirección. En los países desarrollados, el desafío no es retirar al banco central del territorio, sino garantizar su presencia de manera eficiente. Por eso, instituciones como la Reserva Federal de EE. UU. o el Deutsche Bundesbank alemán sostienen redes operativas que aseguran la provisión de efectivo en todo el territorio. Aun con avances en medios de pago digitales, el efectivo sigue siendo tratado como una infraestructura esencial, y su distribución como una responsabilidad indelegable del Estado.

Por eso, el cierre de agencias regionales no puede evaluarse únicamente en términos de ahorro administrativo. Debe analizarse en función de sus impactos sistémicos: mayores costos, menor resiliencia operativa, pérdida de presencia territorial y debilitamiento del rol del Estado en la economía real.

En definitiva, no se trata solo de oficinas que cierran. Se trata de cómo funciona el sistema financiero, de qué tan accesible es el dinero en todo el territorio y de qué papel juega el Banco Central en el desarrollo del país.

Reducir su presencia no es modernizar: es retroceder.