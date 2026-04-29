McLaren está tercero en la tabla de constructores.

El campeonato de Fórmula 1 no comenzó de buena manera para McLaren, que no pudo largar con ninguno de sus pilotos en el GP de China por fallas en las unidades de potencia. Si bien se perdieron puntos valiosos, el equipo marcha tercero en la Copa de Constructores, en parte gracias al podio de Oscar Piastri en el GP de Japón, pero todavía con problemas de rendimiento que no permiten soñar con el título frente a Mercedes.

De ahí que no haya sorprendido que Andrea Stella haya advertido a los medios que verán un “McLaren completamente nuevo” este fin de semana en el Gran Premio de Miami después de un mes sin acción en la máxima categoría. Y es que, mientras la FIA analizaba los cambios del reglamento técnico con equipos y pilotos, los ingenieros de la sede de Woking estuvieron trabajando en las mejoras para el MCL40.

El hecho de que el equipo inglés arriba a la cuarta fecha con un lavado de cara hizo que aficionados y medios comiencen a nombrar al monoplaza como MCL40B, en especial debido a la enorme cantidad de modificaciones. Para comenzar, al igual que Alpine, McLaren llegará al Autódromo Internacional de Miami con un nuevo chasis, con el que se busca mejorar la aerodinámica para competirle a Mercedes, que usa la misma unidad de potencia.

A través de un comunicado publicado en sus canales oficiales, la escudería británica informó que, además del chasis, el monoplaza contará con nuevos conductores de refrigeración para los frenos, un nuevo suelo y un nuevo alerón delantero. Lo curioso es que las mejoras no terminarán aquí, ya que el equipo tiene planes de agregar otro paquete de actualizaciones para el GP de Canadá, que se disputará a mediados de mayo.

En este sentido, otra curiosidad es que el McLaren eligió las dos fechas que estarán bajo el formato de carrera sprint, lo que significa que habrá una sola sesión de prácticas libres en ambas ocasiones. Por lo tanto, el estudio del funcionamiento de las nuevas piezas estará bastante limitado al contar con solo una prueba, además de los datos que se puedan recabar del rendimiento del MCL40 durante las clasificaciones y carreras.

Piastri obtuvo el único podio de McLaren de la temporada.

Copa de Constructores de la F1 tras el GP de Japón 2026