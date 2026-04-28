Piastri está sexto en el campeonato con 21 puntos.

Después de un mes de inactividad debido a las cancelaciones de las citas en Baréin y Arabia Saudita por el conflicto bélico en Oriente Medio, la Fórmula 1 volverá este fin de semana con el Gran Premio de Miami. Si bien no hubo acción en abril, los directivos, equipos y pilotos tuvieron mucho trabajo con la modificación del reglamento técnico, que fue especialmente discutido tras el accidente de Oliver Bearman en Suzuka.

La nueva era de la F1 había tenido un comienzo cuesta arriba, con muchos cuestionamientos sobre su aptitud al poner en riesgo la integridad de los participantes con las enormes diferencias de velocidad generadas entre un coche que recarga batería y otro que está con el turbo activado. De ahí que los cambios anunciados la semana pasada vayan a ser aplicados de inmediato para la cuarta fecha, algo sobre lo que habló Oscar Piastri.

En una reciente entrevista con el podcast High Performance, el piloto australiano señaló que es difícil saber si las modificaciones anunciadas por la FIA serán suficientes para superar los obstáculos que caracterizaron a las primeras fechas del campeonato. “Es difícil decirlo ahora. Creo que definitivamente hay algunos cambios en las reglas que claramente son un paso en la dirección correcta”, comenzó Oscar.

A pesar de esta apreciación inicial, Piastri se sinceró y recalcó que es muy probable que siga habiendo inconvenientes con las nuevas unidades de potencia, además de que todavía no tuvieron la oportunidad de probar si el cambio es pertinente o no. “Voy a ser sincero contigo, todavía hay muchas reglas que realmente necesito revisar y ver qué cambia específicamente. Así que sigue siendo complejo y, con los motores que tenemos, siempre va a haber un compromiso en alguna parte”, añadió el piloto de McLaren.

Por otra parte, el oceánico resaltó el trabajo de la FIA y la F1 al unir esfuerzos para hacer los cambios reglamentarios, aunque advirtió que es posible que no sean suficientes y que posiblemente sea complicado hacer más modificaciones en el año. “Creo que probablemente harán falta algunos ajustes adicionales. No sabemos lo fácil que será implementarlos este año, pero estoy seguro de que probablemente habrá algunos cambios el próximo año o en el futuro”, cerró.

El australiano no pudo largar en las dos primeras fechas.

Horarios del GP de Miami 2026 de Fórmula 1

Después de un mes de espera, la cuarta fecha de la Fórmula 1 se disputará este fin de semana del 1º al 3 de mayo con el Gran Premio de Miami, que estará bajo el formato sprint. A continuación, los días y horarios: