Aumentos en colectivos, subtes y peajes: cuánto costará viajar en mayo

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció un nuevo ajuste en las tarifas que afectará al transporte público y a las autopistas. Desde el 1 de mayo, los pasajes de colectivos, el subte y los peajes subirán un 5,4%, siguiendo el esquema que toma como referencia la inflación informada por el INDEC más un adicional del 2%.

Con esta suba, trasladarse dentro del AMBA será más caro tanto para quienes utilizan el transporte público como para los que se movilizan en vehículo propio.

Nuevas tarifas de colectivos en CABA

Las 28 líneas de colectivos bajo la órbita de la Ciudad actualizarán sus valores desde el viernes, siempre que la tarjeta SUBE esté registrada. El boleto mínimo (hasta 3 kilómetros) aumentará de $715,24 a $753,74. En tanto, los tramos siguientes también tendrán incrementos: viajar entre 3 y 6 km costará $837,52; entre 6 y 12 km, $902,04; y los recorridos más largos alcanzarán los $966,61.

Desde el Ejecutivo porteño indicaron que el objetivo de esta actualización es achicar el retraso tarifario y destacaron que actualmente el sistema funciona con un nivel de subsidios cercano al 70%.

Suba en el subte

El subte también ajustará su tarifa en el mismo porcentaje. A partir de mayo, el pasaje pasará de $1414 a $1490 para los usuarios con SUBE registrada. Quienes no tengan la tarjeta nominalizada deberán pagar $2369,10, lo que marca una diferencia significativa en el costo del viaje.

Peajes más caros

El aumento también impactará en los peajes, que se actualizarán con el mismo criterio. En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, las motos pasarán a pagar $1799,66 (y $2879,82 en hora pico), mientras que los autos abonarán $4319,63 (o $6121,62 en horario pico).

En la autopista Illia, los valores serán menores: las motos pagarán $1079,98 (hasta $1295,68 en hora pico) y los vehículos livianos $1799,66 (hasta $2544,99 en momentos de mayor circulación). Según explicaron desde el gobierno porteño, estos incrementos apuntan a garantizar el mantenimiento de la infraestructura y reforzar la seguridad vial.

Provincia de Buenos Aires: cuándo impacta

En la Provincia de Buenos Aires, el ajuste también será del 5,4%, aunque comenzará a regir el 4 de mayo, tras una instancia de consulta pública impulsada por la gestión de Axel Kicillof. El boleto mínimo subirá de $871,30 a $918,35, mientras que los trayectos más extensos superarán los $1000. La medida alcanza a las líneas provinciales, es decir, aquellas identificadas con números a partir del 200.

Así, tanto en la Ciudad como en la Provincia, mayo comenzará con nuevos aumentos en el transporte, en un contexto donde las tarifas se siguen actualizando mes a mes en función de la inflación.