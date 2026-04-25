Alerta tarjeta SUBE: la multa de hasta $ 2800 que podría golpear en mayo 2026

Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) confirmó las multas que regirán en mayo 2026 para aquellas personas que viajen en una de las formaciones del sistema ferroviario del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sin la tarjeta SUBE correspondiente.

La infracción, que también aplicará a quienes no cuenten con el plástico registrado, reemplazará las funciones efectuadas por los antiguos "picaboletos" que chequeaban la emisión de los pasajes en rondas aleatorias.

¿Cuánto cuesta una multa por viajar en tren sin la tarjeta SUBE?

Si un pasajero es detectado sin haber pagado el boleto, el guarda ubicado en los molinetes podrá solicitar el pago de una penalización o bien proceder hacia su expulsión de las formaciones para regularizar la situación en la estación siguiente.

La situación puede agravarse si el usuario no colabora o se niega a identificarse. En esos casos, el personal estará habilitado a solicitar la intervención policial, lo que podrá derivar en la demora para verificar su identidad y labrar el acta correspondiente.

Además de las sanciones, no tener la tarjeta SUBE registrada implica mayores costos y limitaciones en el uso del transporte. Actualmente, quienes no tienen el plástico nominalizado podrán enfrentar rojos de hasta $ 2800, es decir, diez veces el valor del boleto mínimo con SUBE registrada.

Tarifas para trenes de mayo 2026

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