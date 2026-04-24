Un DT mexicano hizo una insólita propuesta para México mejore los horribles resultados en un Mundial

Una propuesta que fue descartada porque era inviable desde varios aspectos deportivos.

La preparación de cara al próximo Mundial es un verdadero desafío porque los entrenadores deben lograr que los jugadores citados lleguen en condiciones, se adapten a los conceptos en tiempo récord y salgan a competir de manera oficial. En México se consideró una propuesta que es insólita pero creativa, debido a que se deslizó la posibilidad de que se sume al torneo local.

Los organizadores del máximo certamen de la FIFA quedan excluidos de sumar minutos en las eliminatorias. Una decisión que los técnicos festejan porque no cuentan con la presión de clasificar, pero que los obliga a conseguir rivales de jerarquía mientras los demás conjuntos se van formando a medida que transcurren las competencias. Además, el armado de partidos no siempre es fácil de afrontar ya que muchas veces se requiere de viajes largos para desarrollarlos.

Es por ello que en México consideraron una idea que es algo particular y que no se había visto en el fútbol mundial. "Fue cuando me entrevistaron para tomar la selección en este proceso. Me dijeron: '¿Oye, y si la selección juega el torneo como el equipo 19?'. Así me lo propuso uno de los directivos y le dije: 'A ver, espérame, no'", expresó el “Piojo” Darío Herrera en charla con TUDN.

Esta propuesta se orientaba a la inclusión del Tri en el Torneo Apertura como también en el Clausura. “Si yo en la semana juego contra Tijuana y de repente digo: ‘no, mejor (Gilberto) Mora viene para acá’, entonces se lo quito a Tijuana y voy a jugar contra ellos. ¡Imagínate! No puede ser”, profundizó. El actual DT de Costa Rica expuso que se trataba de una opción inviable por los problemas que tendría para armar un equipo.

Hay que recordar que otro detalle particular de esta propuesta es que México iba a sumar minutos, pero sin la presencia de los jugadores que se encuentran en clubes de Europa. Solo se iban a poder incorporar en cada ventana FIFA para la celebración de amistosos o partidos formales de las eliminatorias. Sin embargo, la logística provocó que no sea posible poner en marcha el proyecto y que rápidamente quede descartado.

¿Italia puede reemplazar a Irán en el Mundial?

El conflicto bélico que se desató en Medio Oriente genera que la clasificación de Irán y la disputa de sus partidos en Estados Unidos provoquen que se ponga en duda su participación en el Mundial. De hecho, un asesor del gobierno de Donald Trump hizo una sugerencia de que el conjunto iraní sea reemplazado y que su lugar quede en manos de Italia, que con sus cuatro consagraciones reúne méritos más que suficientes.

Sin embargo, la respuesta de la FIFA fue bastante clara. El país organizado no tiene peso alguno para determinar cuáles son las selecciones que deben participar del certamen. Esto se define por medio de los puntos que consiguieron en las eliminatorias de sus respectivas confederaciones.

“Queremos que Irán juegue, e Irán jugará en el Mundial. No hay plan B, C ni D; solo hay plan A. Irán representa a su pueblo, tanto a los que viven en Irán como a los que viven en el extranjero”, expresó Gianni Infantino en las últimas horas. “La selección vendrá, sin dudas”, profundizó. De hecho, se menciona que la FIFA hará todos los esfuerzos necesarios para que la delegación no sufra ningún tipo de ataque y pueda contar con cierta tranquilidad al momento de prepararse y afrontar sus compromisos.