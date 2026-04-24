El delantero nigeriano de la Reserva de River que jugó con Boca: cuál es su cláusula

El delantero se encuentra en la órbita de la Selección Sub20 de Nigeria para próximos compromisos

El fútbol argentino es una gran máquina de producir jugadores que luego son exportados a Europa para que se desarrollen y alcance un elevado grado de rendimiento. En River hay grandes esperanzas depositadas en un delantero nigeriano que fue titular en la derrota frente a Boca en la división de Reserva. De a poco, el joven atacante comienza a sumar minutos de mayor calidad.

En el marco de la fecha 10 del Torneo Proyección, el Millonario saltó al campo de juego del predio que tiene en la localidad de Ezeiza y lo hizo con un nombre que llamó bastante la atención para los hinchas. Los que siguen a las divisiones inferiores lo conocen desde hace un tiempo, pero otros quedaron sorprendidos por la presencia de Jonathan Spiff, de 19 años y que posee la nacionalidad nigeriana.

“Mi papá es nigeriano y vino a Argentina hace 20 años. Se llama Godwin y se hizo fanático de River. Lo iba a ver porque era el equipo que mejor jugaba. Su ídolo es el Burrito Ortega. Y por eso nos hizo hinchas a todos. Él siempre me llevó a todos lados, me da consejos y me guía”, expresó hace un tiempo en charla con el sitio oficial. “En 2014 fui a probarme a River. Jugué de 9 y en la primera práctica quedé. Fue un camino con mucho sacrificio hasta hoy, pero con la ayuda de mi familia y amigos salí adelante”, agregó.

En lo que respecta a la cláusula de rescisión de Jonathan Spiff, River todavía no le colocó una. Esto es producto de que el jugador está dando sus primeros pasos en la división de Reserva. Si expone un rendimiento más que interesante, las charlas con su representante para que pueda firmar su primer contrato profesional se darán de manera automática. Es por ello que los próximos meses serán fundamentales.

“Soy un jugador con mucha velocidad e inteligencia para leer el juego. Tengo facilidad para llegar al gol, soy muy intuitivo para crearme los espacios y participar del juego asociado. Miro todo lo que Julián Álvarez hace y trato de copiarle muchas cosas”, señaló sobre sus movimientos y lo que aspira a mostrar dentro del campo de juego cuando se gane la posibilidad de subir al plantel profesional.

La consideración de Coudet

Hay que recordar que Eduardo Coudet tiene una gran consideración para los jugadores que se están formando en las divisiones inferiores. No obstante, hay un detalle más que importante a considerar y es que necesita refuerzos para afrontar la segunda parte de la temporada. Entiende que al equipo le faltan determinados nombres con rodaje en el plano local como también en el ámbito internacional.

“Intento adaptarme a las características de los jugadores que tenemos y a tratar de encontrar el posicionamiento y la manera donde podamos lastimar mucho más. Yo fui el primero que dije que en momentos difíciles los chicos de River siempre aparecen, pero también es difícil cuando tienes que cambiar la ecuación en un Superclásico y cuando miras para atrás, tienes muchos chicos”, expresó. Una clara crítica sobre el armado del plantel que Marcelo Gallardo le dejó tras su salida.