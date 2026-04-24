Con Milei, el contrabando de celulares creció 28 puntos o 400%

En Argentina se venden más de 9 millones de celulares por año. De ese número, el peso de los comercializados por contrabando pasó del 7 al 35% de 2023 a 2025. Implica un incremento de 28 puntos porcentuales o del 400% desde el cambio de gobierno. En lo que va del año, se estima que ingresan 50.000 celulares de forma ilegal por semana. Los datos surgen de un informe reservado que elaboró una de las multinacionales que fabrica teléfonos en el país al que accedió El Destape. Las cifras coinciden con las que recopila la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE).

De esta forma, uno de cada tres celulares que se venden en el país llegaron de forma ilegal. Son unidades originales, fabricadas por estas empresas en otras partes del mundo pero que ingresaron por fuera de los canales de distribución y comercialización habituales. El volúmen del crecimiento y de unidades transaccional excede ampliamente a la magnitud que un turista puede ingresar por viajes al exterior para uso personal o reventa.

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“Por la escala que tiene el fenómeno estamos hablando de organizaciones con oficinas, showroom y venta online. No es una persona o tres amigos que traen un celular de más para hacerse un ingreso extra”, señalan en la firma que realiza el informe trackeando la activación de sus dispositivos. “Conocemos el final de esa cadena que es el chat de WhatsApp y la publicación en instagram y otras plataformas”, añaden.

Es el lado B del aluvión importador que ya por el circuito formal de la economía genera dolores de cabeza a los fabricantes nacionales. Coinciden además que las condiciones macroeconómicas con tipo de cambio unificado favorecen este tipo de negocios clandestinos porque las unidades llegan a venderse hasta 50% más baratas. “No pagan IVA, Ingresos Brutos, tasas municipales, Ganancias”, remarcan en el sector.

De acuerdo al registro de AFARTE, el crecimiento del comercio informal de dispositivos está impulsado por canales digitales, con una concentración del 60% en redes sociales y del 40% en plataformas de comercio on line. Los agentes utilizan una modalidad comercial híbrida (mezcla de stock legal e informal) para fragmentar la trazabilidad operativa.

En 2025 el mercado de contrabando recaudó USD1.858 millones, mientras que las ventas de celulares de producción nacional generaron USD2.311 millones, representando un 45% del mercado medido en dólares. El segmento de gama alta es el de mayor penetración y las ventas ilegales equipararon el nivel de las de producción nacional.

Los productos ingresados de forma ilegal no están certificados por el ENACOM, no tienen garantía del fabricante ni asistencia técnica, y no se someten a pruebas de seguridad. Ayer en el Congreso empresarios advirtieron sobre los riesgos a la seguridad de los productos que se importan. “Hay estructuras con logística, procesos y connivencia de la parte pública y privada. Hay un mercado”, las empresas vienen advirtiendo a las autoridades de Seguridad, Industria, ARCA, Aduana, entre otras con resultados dispares. Algunos se suman a las críticas hacia la falta de interlocución del ministerio de economía y sus secretarias.

Los electrónicos se sumaron a la mesa de trabajo que hace seguimiento del contrabando en la UIA en la que también intervienen los sectores del tabaco, neumático, calzado, indumentaria, cosméticos, cerveza, entre otros.