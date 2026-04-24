Cuántos hijos tiene Antonio Laje: quiénes son y a qué se dedican

A pesar de su exposición pública, Antonio Laje siempre preservó la intimidad de su entorno familiar

Antonio Laje es una de las figuras más reconocidas de la televisión argentina, tanto por su labor periodística como por su pasión por la aviación. Detrás de su perfil público, se destaca una vida familiar que ocupa un lugar central y que despierta interés por el presente de sus hijos.

La vida familiar de Antonio Laje, lejos del foco mediático

A lo largo de su carrera, Antonio Laje supo construir una imagen sólida frente a las cámaras, pero siempre mantuvo cierta reserva cuando se trata de su intimidad. Sin embargo, en distintas entrevistas dejó en claro que su familia representa uno de los pilares fundamentales de su vida.

Fruto de su relación con la periodista María Carlota del Campo, de quien se encuentra separado, nacieron sus dos hijos: Candelaria y Ezequiel. Ambos crecieron en un entorno marcado por la curiosidad intelectual y el esfuerzo, aunque eligieron caminos muy distintos en su desarrollo profesional.

Cuántos hijos tiene Antonio Laje y quiénes son

La familia de Antonio Laje está compuesta por dos hijos, quienes hoy transitan etapas clave en sus respectivas carreras. Lejos de seguir una misma línea, cada uno construyó su identidad en ámbitos completamente diferentes.

Por un lado, Candelaria, la hija mayor, optó por una formación académica vinculada a la ingeniería. Por el otro, Ezequiel, el menor, se inclinó por el mundo artístico y la música. Esta diversidad refleja una dinámica familiar donde la libertad de elección y el acompañamiento resultan esenciales.

Candelaria Laje: ingeniería y vida en Alemania

La hija mayor del periodista eligió un camino profesional vinculado a la ingeniería y actualmente desarrolla su carrera en Alemania

Candelaria, de 24 años, decidió dar un paso importante al instalarse en Europa para continuar con su crecimiento profesional. Actualmente reside en la ciudad de Schwäbisch Hall, en el estado alemán de Baden-Wurtemberg, donde se desempeña como ingeniera industrial.

Su perfil se mantiene alejado de la exposición pública. A diferencia de su padre, eligió una vida discreta, con redes sociales privadas y escasa presencia mediática. Sin embargo, se conoce uno de sus principales intereses: la fotografía.

A través de un proyecto personal llamado “Adventure Through the Lens”, comparte imágenes de paisajes, flores, plantas e insectos, en su mayoría capturados en Alemania. Este hobby le permite explorar una faceta creativa que complementa su perfil técnico.

Ezequiel Laje: el camino musical de Leish

A diferencia de su hermana, Ezequiel orientó su presente hacia el mundo artístico

El caso de Ezequiel, de 20 años, muestra un rumbo completamente distinto. Bajo el nombre artístico Leish, desarrolla una carrera en la música con una propuesta que fusiona pop y trap. Su estilo busca posicionarse dentro de las nuevas tendencias del sonido urbano argentino.

En los últimos meses, lanzó varias canciones que comenzaron a ganar repercusión en plataformas digitales. Entre ellas se destacan Nunca es Tarde, Milis y Diferente, además del videoclip de Moda, que acumuló miles de reproducciones en YouTube y generó comentarios positivos entre sus oyentes.

Aunque aún se mueve en un circuito emergente, su presencia en redes sociales crece de manera constante, donde comparte cada uno de sus lanzamientos y avances musicales.

Dos caminos distintos bajo el mismo legado

La historia de los hijos de Antonio Laje refleja dos formas diferentes de construir un proyecto de vida. Mientras Candelaria apuesta por la ingeniería y una vida en el exterior, Ezequiel explora el mundo artístico con una propuesta moderna y en desarrollo.

Ambos comparten, sin embargo, un denominador común: el acompañamiento familiar y la posibilidad de desarrollarse en aquello que los apasiona. En ese equilibrio entre lo público y lo privado, el reconocido periodista encuentra uno de sus mayores orgullos.