Caso Loan: a dos meses del juicio, nuevo revés judicial para algunos de los involucrados

La Justicia volvió a rechazar planteos de los acusados de desviar la investigación. Están imputados por maniobras que habrían entorpecido la búsqueda del niño desaparecido en 2024.

Se trata del grupo de personas que se presentó como parte de la Fundación Dupuy y que hoy enfrenta cargos por presuntas maniobras de encubrimiento y desvío del expediente principal.