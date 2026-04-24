El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llegó a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. En ese marco, se confirmó que el próximo 16 de junio iniciará el juicio en el segundo aniversario de su desaparición. En total hay siete imputados por la causa principal, el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor y otras 10 en la causa conexa, acusados por manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
Caso Loan: a dos meses del juicio, nuevo revés judicial para algunos de los involucrados
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Nuevo revés juidical para los involucrados en la causa conexa
La Justicia volvió a rechazar planteos de los acusados de desviar la investigación. Están imputados por maniobras que habrían entorpecido la búsqueda del niño desaparecido en 2024.
Se trata del grupo de personas que se presentó como parte de la Fundación Dupuy y que hoy enfrenta cargos por presuntas maniobras de encubrimiento y desvío del expediente principal.
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Caso Loan: las revelaciones del abogado de la familia
El juicio por la desaparición de Loan se iniciará a casi dos años del hecho y contará con alrededor de 200 testigos. Las determinantes palabras del abogado.
La Justicia Federal de Corrientes confirmó que el juicio por la sustracción de Loan Danilo Peña, el niño que desapareció el 13 de junio del 2024 en la localidad de 9 de Julio, comenzará el próximo 16 de junio. La fecha fue fijada apenas tres días después del segundo aniversario de su desaparición.
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Caso Loan: crece la expectativa por el inicio del juicio por la desaparición
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El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llegó a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. En ese marco, se confirmó que el próximo 16 de junio iniciará el juicio en el segundo aniversario de su desaparición. En total hay siete imputados por la causa principal, el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor y otras 10 en la causa conexa, acusados por manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
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Caso Loan: quién es quién en la investigación por la desaparición
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El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llegó a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. En ese marco, se confirmó que el próximo 16 de junio iniciará el juicio en el segundo aniversario de su desaparición. En total hay siete imputados por la causa principal, el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor y otras 10 en la causa conexa, acusados por manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
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Caso Loan: el abogado de la familia adelantó cuál sería la pena
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Cuándo es el juicio por la desaparición de Loan y quiénes son los acusados
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Caso Loan: empezó la cuenta regresiva para el juicio por la desaparición del niño
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Caso Loan: uno por uno, todos los acusados que llegan a juicio en prisión
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Caso Loan: cómo llegan los acusados al juicio por la desaparición
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Caso Loan: comienza el juicio con múltiples imputados y expectativa por revelaciones clave
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A casi dos años de la desaparición de Loan, la fiscalía demanda el inicio del juicio
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Caso Loan: las últimas novedades del juicio por la desaparición del niño
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