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Milei respondió al Reino Unido por Malvinas: "Fueron, son y siempre serán argentinas"

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Javier Milei, Victoria Villarruel y Pablo Quirno salieron a responderle al Reino Unido por las Islas Malvinas, en medio de los rumores de que Estados Unidos podría dejar de apoyar la posición británica.

El presidente Javier Milei y su canciller Pablo Quirno salieron a responderle al Reino Unido, luego de que el gobierno europeo reafirmara su postura por la autodeterminación de los habitantes de las Islas Malvinas. "Las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas", sumó Milei a la extensa publicación del Canciller argentino, quien rechazó "la invocación británica del principio de libre determinación de los pueblos". Este cruce internacional se produjo luego de que la agencia Reuters revelara la especulación del gobierno de Estados Unidos de sancionar al Reino Unido por no apoyar de forma suficiente a Trump en su guerra contra Irán.

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El Gobierno le respondió a Reino Unido por las Malvinas

Javier Milei apoyó la publicación de su canciller Pablo Quirno, quien hizo un extenso posteo defendiendo la histórica posición argentina por la soberanía de las Islas Malvinas. "Las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas", publicó Milei en sus redes sociales.

 

La vicepresidente Victoria Villarruel se sumó al reclamo y aseguró: “Los kelpers son ingleses que viven en territorio argentino, no son parte de la discusión”.

 

El cruce con el gobierno del Reino Unido comenzó luego de que la agencia Reuters revelara la existencia de un correo electrónico del Pentágono en el que analizaban las opciones de Estados Unidos para sancionar a sus aliados de la OTAN por su escaso, o nulo, apoyo en su guerra contra Irán.

 

Entre las especulaciones se encontraba la posibilidad de reconsiderar el apoyo diplomático a las "posesiones imperiales" de las naciones europeas, como las Islas Malvinas.

 

El gobierno del Reino Unido rápidamente salió a reafirmar su posición respecto a Malvinas. “El derecho de los isleños a la autodeterminación es primordial, y la soberanía recae en el Reino Unido. Esa ha sido nuestra postura constante y seguirá siéndolo”, afirmó un vocero de Keir Starmer, primer ministro británico. 

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Milei recalculó su previsión de inflación y adelantó que irá por la reelección

El Presidente modificó las metas inflacionarias que pronosticó para este año. Además, ratificó que asistirá al informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la semana que viene en el Congreso.

Javier Milei modificó las metas inflacionarias que pronosticó para este año y afirmó que "va a empezar con cero". Además, el Presidente reiteró que se presentará para un nuevo mandato y ratificó que asistirá al informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la semana que viene en el Congreso.

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Revés para la Ley de Glaciares de Milei: un juez frenó su aplicación en Santa Cruz

El juez federal de la ciudad de Río Gallegos Claudio Vázquez hizo lugar a una acción de amparo ambiental presentada por el gobierno municipal y el Concejo Deliberante de la ciudad santacruceña de El Calafate. La medida judicial suspendió la aplicación en la provincia de la norma, cuyas modificaciones fueron impulsadas en el Congreso por La Libertad Avanza.

Un juez federal de Argentina dispuso este viernes frenar la aplicación en la provincia de Santa Cruz de la Ley de Glaciares, cuyas reformas fueron aprobadas semanas atrás por el Congreso, con el respaldo del oficialismo de Javier Milei. El juez federal de la ciudad de Río Gallegos Claudio Vázquez hizo lugar a una acción de amparo ambiental presentada por el Gobierno municipal y el Concejo Deliberante de la ciudad santacruceña de El Calafate.

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Milei no habla con Caputo y Peter Thiel espera tierra arrasada

El Presidente atraviesa el peor momento de su Gobierno. No se habla con su ministro de Economía, que está enfrentado con Karina Milei. Además, el Presidente está enfurecido contra los dueños de los medios de comuniación porque no echan a periodistas díscolos.  

"Está paranoico", es una de las frases más repetidas en las últimas semanas en Casa Rosada sobre el Presidente de la Nación. Se pronunció durante el episodio de la supuesta investigación de infiltración rusa. Y se volvió a expresar ahora con el informe de TN con filmaciones en los pasillos de Balcarce. Javier Milei está atravesando un mal momento. Ya habla poco y nada con sus ministros. En el último mes casi no cruzó mensajes con Luis Caputo, su ministro de Economía que fue noticia el fin de semana pasado por la revelación de una acalorada discusión en una reunión de mesa política con la hermanísima Karina Milei. 

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Hace 10 horas

Milei no habla con Caputo y Peter Thiel espera tierra arrasada

El Presidente atraviesa el peor momento de su Gobierno. No se habla con su ministro de Economía, que está enfrentado con Karina Milei. Además, el Presidente está enfurecido contra los dueños de los medios de comuniación porque no echan a periodistas díscolos.  

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Tolosa Paz visitó Jujuy y llamó a “construir un peronismo grande"

La diputada nacional de Unión por la Patria mantuvo una agenda de actividades con dirigentes peronistas del norte. Convocó a construir un peronismo "grande, competitivo y para eso debemos discutir las ideas”.

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Hace 16 horas

El Gobierno le contestó al Reino Unido: "Las Malvinas son argentinas"

Un informe del Pentágono reveló que Estados Unidos dejaría de apoyar a los británicos en Malvinas tras su nulo acompañamiento en la guerra contra Irán. El Reino Unido salió ratificar su soberanía y el Gobierno argentino respondió.

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Una cadena de electrodomésticos cerró una histórica sucursal del interior

El local tenía más de 20 años de historia y se suma a la larga lista de comercios que bajaron sus persianas. 

Cerró un histórico local de electrodomésticos.

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La economía de Milei dejará una Argentina rota

La apertura importadora, el atraso cambiario y el ajuste fiscal configuran una economía con pocos ganadores: finanzas, commodities e importadores de bienes finales. La velocidad de destrucción es inédita en comparación con otros planes de ajuste aplicados en Argentina.

 

El riesgo político que Milei asume conscientemente es que el hundimiento de gran parte de la economía puede provocar un caos social. Imagen: ChatGPT.

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Gobernadores aliados y el PRO le sueltan la mano a Milei en su ataque a periodistas

Dos de los aliados clave del gobierno libertario, gobernadores "dialoguistas" y el partido de Mauricio Macri expusieron su rechazo a la decisión de prohibir el ingreso a periodistas a Casa Rosada.

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El Presidente modificó las metas inflacionarias que pronosticó para este año. Además, ratificó que asistirá al informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la semana que viene en el Congreso.

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Kicillof habló sobre la filtración del Pentágono por Malvinas: "Entreguismo"

En medio de la versión de un supuesto fin del respaldo de Estados Unidos a Gran Bretaña porla soberanía de las islas, el gobernador sostuvo que la política exterior del presidente responde a "un pensamiento unipolar".

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Sorpresa: en medio del caso Adorni, esta encuesta revela quién ganaría las elecciones

El Radar Argentina de Rubikon Intel, relevado entre el 13 y el 15 de abril con 1.239 casos, muestra que el Gobierno enfrenta una mayoría que evalúa negativamente su gestión, un clima social tensionado por la inflación y el desempleo, y dos escándalos que amenazan su principal activo político: la imagen de honestidad.

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El Gobierno premió al juez que falló a favor de la Reforma Laboral

El Ministerio de Justicia recomendó al Senado la continuidad del magistrado Víctor Pesino, quien el jueves rechazó la cautelar contra la Ley de Modernización Laboral.

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10:41 | 24/04/2026

Con Milei, el contrabando de celulares creció 28 puntos o 400%

El crecimiento del comercio informal de dispositivos está impulsado por canales digitales, con una concentración del 60% en redes sociales y del 40% en plataformas de comercio on line.

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09:06 | 24/04/2026

Milei habilita "privatizar" el pronóstico del tiempo en medio del conflicto del SMN

El Ejecutivo habilitó a EANA a prestar el servicio meteorológico para vuelos de forma directa o mediante terceros. La medida pone fin a la exclusividad del SMN en medio de un fuerte conflicto gremial por despidos y ajuste.

EANA S.A. ya no estará obligada a contratar exclusivamente al SMN.

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Milei endureció su pelea con el periodismo, banca a Adorni y ya piensa en 2027

El Presidente insiste con su pelea con la prensa en medio del mal momento de su gestión, sostiene a su cuestionado jefe de Gabinete y dice que irá por un segundo mandato en 2027.

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06:00 | 24/04/2026

El fin de la compatibilidad: por qué los monotributistas perderían su pensión por discapac

El artículo 7° del proyecto oficial establece la incompatibilidad absoluta. Qué dice la letra chica para monotributistas y trabajadores registrados.

Si estás en el monotributo, dejás de cobrar la pensión automáticamente.

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