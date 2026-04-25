Milei respondió al Reino Unido por Malvinas: "Fueron, son y siempre serán argentinas"

Javier Milei apoyó la publicación de su canciller Pablo Quirno, quien hizo un extenso posteo defendiendo la histórica posición argentina por la soberanía de las Islas Malvinas. "Las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas", publicó Milei en sus redes sociales.

La vicepresidente Victoria Villarruel se sumó al reclamo y aseguró: “Los kelpers son ingleses que viven en territorio argentino, no son parte de la discusión”.

El cruce con el gobierno del Reino Unido comenzó luego de que la agencia Reuters revelara la existencia de un correo electrónico del Pentágono en el que analizaban las opciones de Estados Unidos para sancionar a sus aliados de la OTAN por su escaso, o nulo, apoyo en su guerra contra Irán.

Entre las especulaciones se encontraba la posibilidad de reconsiderar el apoyo diplomático a las "posesiones imperiales" de las naciones europeas, como las Islas Malvinas.

El gobierno del Reino Unido rápidamente salió a reafirmar su posición respecto a Malvinas. “El derecho de los isleños a la autodeterminación es primordial, y la soberanía recae en el Reino Unido. Esa ha sido nuestra postura constante y seguirá siéndolo”, afirmó un vocero de Keir Starmer, primer ministro británico.