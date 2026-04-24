El Gobierno promulgó la Ley de Glaciares: cuáles son los principales cambios

El Poder Ejecutivo nacional oficializó, este viernes, la promulgación de la Ley N° 27.804, que introduce modificaciones sustanciales al régimen de protección de glaciares y ambientes periglaciares en favor de las provincias. El presidente, Javier Milei, validó la medida sin ninguna observación, por lo que la ley entró en vigencia en su totalidad, tal como fue sancionada por el Congreso a inicios de mes.

La medida, que redefine el alcance de la preservación de estas reservas de agua dulce, fue formalizada mediante el Decreto 271/2026 publicado en el Boletín Oficial, tras su sanción definitiva en el Congreso el pasado 8 de abril con 137 votos a favor, 111 negativos y tres abstenciones.

El cambio fundamental de la nueva normativa radica en la transferencia de competencias hacia las jurisdicciones provinciales. A partir de ahora, cada provincia tendrá la facultad de establecer sus propios criterios técnicos para determinar qué cuerpos de hielo y áreas periglaciares serán protegidos.

Si bien la ley original de 2010 establecía una protección rígida como bienes públicos estratégicos, el nuevo texto permite que aquellas áreas que no sean catalogadas bajo los nuevos criterios locales queden fuera de la protección específica de esta ley.

Qué establece la Ley de Glaciares, que ahora fue modificada

A los glaciares y al ambiente periglacial como bienes de carácter público y reservas estratégicas de agua .

. Protege a los glaciares de la exploración y explotación minera e hidrocarburífera y previene la liberación de sustancias contaminantes en esos procesos.

y previene la liberación de sustancias contaminantes en esos procesos. Establece un presupuesto mínimo ambiental en todo el país

Creó el Inventario Nacional de Glaciares, que debe ser actualizado cada 5 años.

Cuántos glaciares hay en la Argentina: su ubicación exacta

De acuerdo al Inventario Nacional de Glaciares (ING), que se creó con la aprobación de la Ley Nacional de Glaciares (26.639) en 2010, en Argentina hay 16.968 cuerpos , de los cuales 16.078 son glaciares en la Cordillera de los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur.

En términos de superficie son 8.484 km2 (848.400 hectáreas) dentro del territorio argentino cubiertos de estos cuerpos inventariados, de los cuales se encuentran 5.769 km2 en la Cordillera de los Andes y 2.715 km2 en las Islas del Atlántico Sur.

El 70% de estos más de 16 mil glaciares inventariados se encuentran en los Andes Centrales y Desérticos, que comprenden las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán, San Juan y Mendoza.

Respecto al tipo de glaciares que hay en cada provincia, los Glaciares de Escombros (GdE),—formaciones típicas del ambiente periglacial, compuestas por hielo cubierto de sedimentos— representan apenas el 12% de la superficie glaciar total. Sin embargo, su distribución no es uniforme: el 82% se concentra en los Andes Centrales y otro 13% en los Andes Desérticos.