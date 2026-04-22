La compañía Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE) activó el lunes 13 la suspensión parcial del servicio del Tren de la Costa por tres semanas. La medida responde a la ejecución de trabajos hidráulicos que se ejecutan en la localidad de San Isidro con el fin de prevenir inundaciones. Por lo que en esta nota te compartiremos las líneas de colectivos que tienen un recorrido similar.

El proyecto del aliviador pluvial en la cuenca Alto Perú promete mejorar el drenaje del agua de lluvia y disminuir el impacto del avance del agua en diferentes áreas del distrito.

Más allá de la clausura de la vía ferroviaria, la intervención provoca también restricciones temporarias en la circulación: se interrumpió el paso vehicular y peatonal en el cruce de 33 Orientales, y se valló la zona, además de colocar señalética de prevención.

¿Cuáles son las alternativas de viaje?

1. Línea 168 (Ramal por Libertador)

Es la que más se aproxima al trayecto del Tren de la Costa en los partidos de Vicente López y San Isidro.

Recorrido: Circula por la Avenida del Libertador. Pasa por las cercanías de estaciones como Libertador, Anchorena, Barrancas y San Isidro R.

Punto clave: Es ideal si necesitás moverte entre Olivos y el centro de San Isidro por la zona baja (la costa).

2. Línea 60 (Ramales "Bajo" o por Libertador)

La línea 60 tiene ramales que van hacia Tigre por la zona de las avenidas.

Recorrido: Algunos ramales circulan por la Avenida Maipú (que es la continuación de Santa Fe y luego se convierte en Santa Fe/Centenario) y otros se acercan a la costa en zonas específicas de San Isidro y San Fernando.

Destino final: Te deja en la zona del Puerto de Frutos y la Estación Tigre (cerca de la estación Delta, terminal del Tren de la Costa).

3. Línea 437

Esta línea es muy útil para tramos específicos dentro del partido de San Isidro.