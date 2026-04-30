Crimen de Lucía Pérez: inició el nuevo juicio contra Matías Farías por abuso sexual agravado

Inició el segundo juicio contra Matías Farías, el principal acusado del crimen de Lucía Pérez (16), ocurrido el 9 de octubre de 2016 en la ciudad de Mar del Plata. La Fiscalía, a cargo de Carlos Russo, y los abogados de la familia buscarán condenarlo por el abuso sexual agravado por suministro de estupefacientes de la adolescente, ya que en el primer debate oral y público el sujeto fue sentenciado -junto a su compañero Juan Pablo Offidani- a ocho años de prisión solo por venta de drogas. La querella, encabezada por el abogado Juan Pablo Gallego, confirmó que pedirá la pena máxima para Farías.

En la primera audiencia del juicio, el acusado estuvo presente de manera remota acompañado de la defensora oficial Juan Pablo Gallego. Durante dicha cita judicial, declararon testigos del hecho por parte de ambas partes y familiares de la joven. El juicio será breve ya que el próximo jueves se leerán los alegatos correspondientes y luego se dará a conocer la sentencia por parte del Tribunal integrado por los jueces Federico Cecchi, Paula Soulé y Fabián Riquer.

Qué pena le podría caber a Matías Farías, principal responsable del crimen de Lucía Pérez

En 2023, la Justicia rechazó condenarlo por el femicidio de Lucía. La Cámara de Casación rechazó sentenciarlo a prisión perpetua por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar la muerte de la persona ofendida y por el suministro de sustancias estupefacientes en concurso ideal con femicidio” y, en sus fundamentos, expusieron que no cabía la figura de "femicidio" en la muerte de la adolescente. Es decir: ese delito no podía endigársele al acusado, según la Cámara.

Por tanto, era necesario volver a juzagarlo por "abuso sexual agravado por el suministro de estupefacientes". Según el Código Penal, la condena máxima para este delito es de 15 años de prisión. Farías ya fue sentenciado a ocho años de cárcel, así que la nueva pena se sumará a la actual.

Cronología del crimen de Lucía Pérez

El 9 de octubre de 2016, Lucía acordó reunirse con Farías para comprar drogas. El sujeto la llevó a su domicilio de la calle Racedo 4825 y permanecieron allí cinco horas. Luego de consumir marihuana y cocaína, la adolescente y el condenado mantuvieron relaciones sexuales. A los pocos minutos, la joven tuvo una descompensación y murió. Farías llamó a Juan Pablo Offidani -quien también vendía drogas- y junto a un terapeuta llamado Alejandro Maciel se llevaron el cuerpo a Playa Serena, donde luego fueron hallados sus restos.

Femicidios en la Argentina: se registraron 66 víctimas en 2026

Según el Observatorio "Ahora que Sí Nos Ven", desde el 1 de enero hasta el 29 de marzo de 2026, se registraron en toda la Argentina 66 víctimas de femicidio. A partir de este relevamiento confirmaron que se trataron de 57 femicidios directos, 6 vinculados, 2 instigaciones al suicidio y 1 travesticidios/transfemicidios. La cifra es preocupante ya que, según el organismo, se produce 1 femicidio cada 33h en lo que va del año. Otros datos que surgen del análisis tienen que ver con que el 18% de las personas ya había denunciado y que el 68% de los agresores con parejas o ex parejas.