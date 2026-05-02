“Cuba tiene problemas”, afirmó Trump en su discurso de este viernes por la noche ante el Forum Club de Palm Beache( Captura de pantalla).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto que amplía las sanciones contra Cuba, al considerar que el país caribeño representa “una amenaza” para la seguridad nacional estadounidense. Además, "bromeó" al decir que la Armada estadounidense atacará a la isla en su viaje de regreso de Irán.

Las nuevas sanciones bloquean a personas y entidades que operen o hayan operado en sectores estratégicos como energía, minería, defensa o seguridad, así como a quienes hayan brindado apoyo material, financiero o tecnológico al régimen cubano o a individuos sancionados.

Esta medida refuerza las restricciones anunciadas a finales de enero, cuando Trump amenazó con imponer aranceles adicionales a países que suministren petróleo a la isla. Según el mandatario, Cuba estaría vinculada con grupos que Estados Unidos clasifica como terroristas, como Hamas o Hezbollah, aunque el gobierno cubano niega ser una amenaza para EE. UU.

Además, se apuntó a altos funcionarios y líderes responsables de violaciones a los derechos humanos o corrupción, incluyendo apropiación indebida de bienes públicos, expropiaciones para beneficio personal o sobornos. El Departamento del Tesoro, en conjunto con el Departamento de Estado, podrá prohibir aperturas de cuentas bancarias y congelar propiedades o intereses vinculados a estas personas, aunque el decreto no especifica nombres concretos.

Estas sanciones se suman a un embargo económico que Estados Unidos mantiene sobre Cuba desde la década de 1960, y que se intensificó desde enero tras la caída del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro, aliado clave de La Habana. La pérdida de Maduro como principal proveedor de petróleo dejó a Cuba en una situación delicada, que se agravó con la suspensión de los envíos de combustible desde México, tras la amenaza de Trump de aplicar aranceles adicionales a quienes abastezcan a la isla.

La crisis energética en Cuba se volvió crítica, aunque en marzo se alivió parcialmente con la llegada de 100.000 barriles de petróleo provenientes de Rusia, con el permiso estadounidense para su tránsito. Sin embargo, la situación sigue siendo complicada y podría empeorar con las nuevas restricciones.

La "broma" de Trump sobre un posible ataque a Cuba

“Cuba tiene problemas”, afirmó Trump en una de las varias digresiones de su discurso de este viernes por la noche ante el Forum Club de Palm Beaches, una organización sin fines de lucro. “De regreso de Irán, uno de nuestros grandes portaaviones, tal vez el USS Abraham Lincoln —el más grande del mundo—, se acercará, se detendrá a unos 100 metros de la costa y dirán: ‘Muchas gracias. Nos rendimos’”.

La administración Trump lleva meses inmersa en una campaña para presionar al gobierno cubano a fin de que implemente reformas drásticas. Mientras tanto, Trump amenazó repetidamente con que Estados Unidos podría emprender acciones militares contra la isla para conseguir sus objetivos.