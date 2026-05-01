Trump elimina los aranceles sobre el whisky británico como brindis de despedida a Carlos III

Whisky Bourbon se muestra en el pub World's End en Londres, Reino Unido

Por Daphne Psaledakis y Christian ​Martinez

WASHINGTON, 1 mayo (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves que iba a eliminar los aranceles sobre el whisky procedente de Reino ‌Unido, un gesto de reconocimiento ‌hacia el rey Carlos III, en el último día de una visita real para celebrar el inminente 250.º aniversario de la independencia de las excolonias británicas de Norteamérica.

El presidente republicano, que ha utilizado los aranceles como herramienta de política exterior, dijo en una publicación en Truth Social que pronto eliminaría los aranceles y las restricciones relacionadas con la capacidad de Escocia para colaborar con el estado de Kentucky ​en materia de whisky y "bourbon".

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Trump ⁠afirmó que la medida era "en honor al rey y a la reina ‌del Reino Unido". Elogió profusamente a Carlos III durante su visita ⁠de Estado de cuatro días, calificándolo de "el rey ⁠más grande".

Aunque el motivo oficial del viaje fue el aniversario, también tenía como objetivo reparar los lazos entre ambos países, que últimamente se han visto tensos debido a ⁠que Reino Unido, junto con otros aliados europeos, se ha negado a unirse ​a la guerra que ya dura dos meses de Estados ‌Unidos e Israel contra Irán.

"La gente llevaba ‌mucho tiempo queriendo hacer esto, ya que ha habido un gran Comercio ⁠Entre nuestros Países, especialmente en lo que respecta a las Barricas de Madera utilizadas", dijo Trump en la publicación.

"¡El Rey y la Reina han conseguido que haga algo que nadie más ha sido capaz de hacer, sin apenas pedírmelo! Es un ​gran honor tenerlos ‌a ambos en EEUU."

LA INDUSTRIA DEL WHISKY ESCOCÉS BRINDA POR LA NOTICIA

El ministro de Comercio británico, Peter Kyle, acogió con satisfacción la medida. "Es una gran noticia para nuestra industria del whisky escocés, que genera casi 1.000 millones de libras en exportaciones y sustenta miles de puestos de ⁠trabajo en todo Reino Unido", dijo Kyle.

Diageo , el principal fabricante mundial de bebidas espirituosas y propietario de la marca Johnnie Walker, declaró el viernes que acogía "con gran satisfacción" la noticia de que Estados Unidos y Reino Unido hayan acordado restablecer el comercio libre de aranceles para el whisky escocés.

Las acciones de Diageo, que cotizan en la bolsa de Londres y que han estado sufriendo los aranceles estadounidenses y unas ventas moderadas, subían hasta un ‌3% en las primeras operaciones del viernes, lo que supuso un impulso para la empresa británica, que cuenta con Norteamérica como su mayor mercado.

"Nos gustaría dar las gracias a todos aquellos que han trabajado tan duro para conseguir este acuerdo y apoyar a nuestra industria", añadió un portavoz de Diageo.

Un portavoz del Palacio de Buckingham dijo que el ‌monarca "expresa su sincera gratitud" por la decisión, y añadió que supondrá una diferencia importante para la industria británica del whisky.

"Su Majestad brindará por la consideración y la generosa hospitalidad del ‌presidente al partir ⁠de Estados Unidos tras una visita de Estado de lo más agradable para Sus Majestades en este año de aniversario tan especial", ​dijo el portavoz.

Con información de Reuters