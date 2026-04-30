La economía de la eurozona apenas creció en el primer trimestre

La Torre Eiffel y el horizonte de París al atardecer visto desde la Torre Montparnasse en París, Francia

La economía de la zona euro registró un crecimiento leve ‌en el ‌primer trimestre, según una estimación preliminar publicada el jueves, que ofrece una primera visión de la actividad desde el estallido del conflicto en Irán.

La zona euro, importadora de ​energía, se ⁠considera especialmente vulnerable entre las ‌economías avanzadas a las interrupciones ⁠en los envíos ⁠de petróleo, gas y otros productos a través del estrecho de Ormuz, que ⁠comenzaron a finales de febrero.

Eurostat ​indicó que el producto ‌interior bruto de ‌la zona monetaria de 21 países ⁠aumentó un 0,1% intertrimestral en los tres meses hasta marzo, según una lectura preliminar, por debajo ​de ‌las previsiones de los economistas y del ritmo registrado en el trimestre anterior, ambos del 0,2%.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Una serie de encuestas realizadas ⁠esta semana apuntan a una mayor desaceleración de la actividad, con un debilitamiento de la confianza empresarial, un deterioro de los servicios, una caída de los beneficios y unas exportaciones ‌que siguen viéndose afectadas por los aranceles, mientras que los bancos señalan unas condiciones crediticias más restrictivas.

Este contexto moderado complica la respuesta del Banco ‌Central Europeo ante un repunte emergente de la inflación impulsado por los ‌precios de ⁠la energía.

Se espera que el BCE mantenga los tipos ​sin cambios el jueves.

Con información de Reuters