Milei quiere superar el escándalo por Adorni y relanzar la agenda legislativa

El presidente Javier Milei intenta superar el escándalo por las causas de presunta corrupción del jefe de Gabinete Manuel Adorni tras el informe de gestión en el Congreso, donde el ministro coordinador negó las acusaciones en su contra y dijo que no va a renunciar. La apuesta del Gobierno es que el escándalo afloje en la agenda mediática y que exista un repunte de la gestión. Paralelamente, la administración libertaria empuja la reforma electoral para que no naufrague en medio de una tensa negociación con espacios aliados y la oposición. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.