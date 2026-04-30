El presidente Javier Milei intenta superar el escándalo por las causas de presunta corrupción del jefe de Gabinete Manuel Adorni tras el informe de gestión en el Congreso, donde el ministro coordinador negó las acusaciones en su contra y dijo que no va a renunciar. La apuesta del Gobierno es que el escándalo afloje en la agenda mediática y que exista un repunte de la gestión. Paralelamente, la administración libertaria empuja la reforma electoral para que no naufrague en medio de una tensa negociación con espacios aliados y la oposición. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Milei quiere superar el escándalo por Adorni y relanzar la agenda legislativa
En VIVO - Actualizado hace 0 minutos
Tras el informe de gestión, el Presidente busca desterrar la polémica por las causas judiciales que acorralan al jefe de Gabinete y retomar su agenda parlamentaria.
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Milei dio un mensaje para la interna y ratificó a Adorni hasta 2027
Los karinistas quedaron conformes con la ponencia del jefe de Gabinete. "Estuvo súper sólido", expresaron a El Destape. El resto cree que la situación es irreversible. El Presidente y su hermana armaron la ratificación definitiva: Adorni se queda todo el mandato. "No voy a presentar la renuncia. Por el contrario, estoy acá dando la cara", desafió Adorni.
Javier Milei montó un show en el Congreso que funcionó como un mensaje para la interna y en el Gobierno ya se resignan: Manuel Adorni se quedará hasta diciembre de 2027 y lo dejó en claro ante los diputados de modo desafiante: "No voy a presentar la renuncia. Por el contrario, estoy acá dando la cara".
Hace 1 hora
Jonatan Viale y el motivo por el que Milei sostiene a Adorni en medio del escándalo
Jonatan Viale criticó a Javier Milei por sostener a Manuel Adorni en el gobierno, a pesar de los escándalos en los que se vio envuelto.
Jonatan Viale criticó a Javier Milei por mantener a Manuel Adorni en el gobierno.
Este miércoles 29 de abril, Manuel Adorni hizo su primera gran aparición pública luego de los escándalos en los que se vio envuelto, que incluye el famoso viaje a Punta del Este junto a su familia; el que habría efectuado a Aruba y el caso de su departamento en Caballito. Lo hizo en el marco de la rendición de cuentas como jefe de gabinete en el Congreso, con la presencia de Javier Milei y todo su séquito como muestra de apoyo.
Hace 1 hora
Milei ninguneó la censura a periodistas de Casa Rosada: "¿En qué les ejercí violencia?"
El mandatario participó de una exposición de economía en la que no solo defendió el rumbo del Gobierno sino que atacó otra vez a periodistas y opositores. Más temprano, Milei les gritó "chorros" a los periodistas acreditados en el Congreso.
El presidente Javier Milei volvió a atacar a un sector de la oposición y a los "mentirosos periodistas" a los que cuestionó por tratarlo de "incestuoso, zoofílico y pedófilo". A una semana de expulsar a los periodistas acreditados de la Casa Rosada, el líder libertario preguntó: "¿En qué cosas les ejercí violencia? En ninguna. Digo, por los llorones estos".
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¿Milei está nervioso y más irascible? Más allá del estilo del Presidente, la situación económica actual explica las preocupaciones que dominan al Gobierno a 13 meses de las PASO del año próximo.
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Rosatti: "Es inconstitucional una emisión incontrolada de la moneda"
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Diputado de LLA apoyó a Adorni, pero reconoció: "Un funcionario público debe cuidarse más"
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La inflación en alimentos marcó un alza de 0,5% en la última semana de abril. Cómo le fue a cada producto.
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La chicana de Zaracho contra Adorni: "Hoy sí tiene cara de deslomado"
La legisladora peronista chicaneó al jefe de Gabinete con su célebre frase y provocó carcajadas entre los presentes. "Me asusta un poco cuánto nos va a salir... pero hoy sí laburó", deslizó.
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Respaldado por Milei, Adorni expuso en Diputados sin decir nada sobre $Libra ni sus viajes
El jefe de Gabinete no respondió sobre sus viajes y el origen de su patrimonio, ni habló de la estafa $Libra. La oposición le avisó que trabaja en una moción de censura. Más temprano, el Presidente insultó a diputados y periodistas.
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