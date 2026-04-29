Mientras Adorni negaba delitos, jubilados volvieron a protestar frente al Congreso

La protesta de organizaciones sociales y de jubilados contra el ajuste del Gobierno de Javier Milei se adelantó este miércoles varias horas por la presencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Congreso, que estuvo completamente vallado con un fuerte operativo policial para evitar que los manifestantes lleguen a los funcionarios y dirigentes de La Libertad Avanza (LLA).

Antes de las 10, un grupo de jubilados se congregó con afiches y banderas en la esquina de Bartolomé Mitre y Riobamba para intentar increpar a Adorni y otros funcionarios del Gabinete. Las vallas y el cordón desplegado por los efectivos de la Policía Federal hicieron que los manifestantes se ubiquen a largos metros de distancia del ingreso al Congreso. Entre los mensajes, uno de los carteles decía: "Adorni ladrón, vocero de la mentira".

De la protesta en esta esquina participaron los Jubilados Autoconvocados, los Jubilados Insurgentes, los Jubilados de Izquierda, el Plenario de Trabajadores Jubilados, entre otros. "No usen la nuestra para pagar despidos", rezaba otro afiche.

En paralelo, un grupo de la organización social Barrios de Pie llegó a la Plaza de los dos Congresos y montó una olla popular en reclamo de la falta de partidas para los comedores y contra la eliminación del programa Volver al Trabajo.

"Hay hambre en nuestro país. La UCA dijo que más del 50% de nuestros niños son pobres. Eso es real. Por eso la olla popular acá. Para plantearle a Adorni qué hizo con esos recursos del Estado, mientras nuestras cocineras hacen magia para llenar las ollas", advirtió Norma, una de las organizadoras de la protesta, en diálogo con C5N.

En las ollas en las que se preparó durante la mañana un guiso para repartir al mediodía, las cocineras pegaron un cartel que decía: "Con el departamento de Adorni le pagamos el sueldo a casi 3000 trabajadoras por mes".

Protestas afueras del recinto

Luego de que el jefe de Gabinete asegure que no cometió "ningún delito" y que probará "ante la Justicia" que es inocente en el caso en que se lo investiga por enriquecimiento ilícito, una señora se acercó a sumarse a la protesta frente al Congreso. "Como puede ser que un lumpen, un tipo que no tenía un mango con cincuenta como Adorni, que era un paria de la sociedad, de repente tiene 70 propiedades y gastó en cash 100 mil dólares con la mujer", se quejó a la prensa que estaba en el lugar.

Cerca suyo estaba Carlos, el jubilado hincha de Chacarita y referente del grupo de Los 12 Apóstoles, quien fue consultado por la presencia de Adorni en el recinto. "Es una persona que no tiene dignidad. Sale cagándose de risa. Es una payasada total. Le pido a la juventud argentina que abran los ojos, nos vendieron la patria, la tenemos que recuperar", lanzó

Después, el testimonio de una nena de 11 años que llegó con su madre a la protesta lo emocionó a él y al resto de los jubilados presentes. "Los abuelos siempre son muy buenos. Ellos deberían tener una jubilación mayor, trabajaron toda su vida para tenerla. No deberían sufrir tanto por lo que está haciendo Milei", dijo entre lágrimas.

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