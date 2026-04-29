Diputado de LLA apoyó a Adorni, pero reconoció: "Un funcionario público debe cuidarse más"

Mientras avanza la causa judicial que investiga a Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito, el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) José Peluc le dio su apoyo este miércoles al jefe de Gabinete, aunque reconoció que "un funcionario público debe cuidarse más".

"Creo mucho en Manuel Adorni”, sostuvo Peluc en diálogo con El Destape 1070 y remarcó: “estoy convencido de que Adorni va a salir indemne de esto”. En esa línea, afirmó: “Pongo las manos en el fuego por Adorni desde el primer día” y agregó que “Manuel siempre mostró una colaboración incondicional al Presidente”.

Sin embargo, Peluc admitió que el funcionario debía haber tenido otro comportamiento. "Yo hubiera tenido más cuidado", agregó Peluc y subrayó que "un funcionario público debe cuidarse más". Luego de su planteo, también intentó defenderlo al afirmar que "algunos tienen más o menos cuidado, pero eso no quiere decir que sea un delito".

Sobre el caso que investiga vuelos de Adorni y su esposa a Punta del Este, el diputado señaló no tener "en claro las fechas en las que Adorni realizó los viajes" y aseguró desconocer "el grado de amistad que hay entre Adorni y Marcelo Grandío", el periodista de la TV Pública y amigo con quien viajó a Uruguay. "A lo mejor para ellos es normal sacarse los pasajes particulares por tener un grado de amistad grande", añadió.

El paso de Adorni por el Congreso

Este miércoles, el jefe de Gabinete se presentó por primera vez en la Cámara de Diputados para dar su informe de gestión. Adorni estuvo por varias horas, en las que omitió dar precisiones sobre la saga de denuncias en su contra y de la presunta no declaración de viajes oficiales e irregularidades en contratos del Estado con productoras y patrimoniales.

Pese a esto, Peluc señaló: "Estoy muy tranquilo con las declaraciones de Adorni”.

En ese sentido, el diputado libertario también respaldó su continuidad en el cargo. "El Presidente necesita de funcionarios como Adorni", deslizó y consideró que "no tiene que irse por un descuido". También evaluó que la función del Poder Legislativo "es controlar al Ejecutivo” y pidió "que la Justicia investigue" porque "siempre hay que esperar a que la Justicia actúe".

Por último, se refirió a la inédita expulsión de los periodistas de la Casa Rosada, al sostener que "el cierre de la Sala de Periodistas debe ser transitorio" y que "la Sala de Prensa se cerró por una cuestión de seguridad".