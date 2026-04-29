Estados Unidos y sus aliados respaldan la soberanía de Panamá en un comunicado conjunto

Estados Unidos, Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay y Trinidad y Tobago emitieron un comunicado conjunto en apoyo de la soberanía de Panamá, en el que afirmaron que las recientes acciones de China constituyen un intento de politizar el comercio marítimo y de vulnerar la soberanía de las naciones del hemisferio.
"Estamos siguiendo con atención la presión económica selectiva de China y las recientes acciones que han afectado a los buques con bandera panameña", reza el comunicado del martes. "Panamá es un pilar de nuestro sistema de comercio marítimo y, como tal, debe permanecer libre de cualquier presión externa indebida".
A finales de enero, la Corte Suprema de Panamá invalidó el marco legal que respaldaba la concesión de 1997 que otorgaba a Panama Ports Company, de CK Hutchison, el derecho a operar las terminales de Balboa y Cristóbal en los extremos del Pacífico y del Atlántico del Canal de Panamá.
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La anulación se produjo tras la creciente presión de Estados Unidos para frenar la influencia china en torno al estratégico canal, por el que transita alrededor del 5% del comercio marítimo mundial.
CK Hutchison, que gestionó los puertos durante casi 30 años, ha rechazado la sentencia judicial, ha acusado a las autoridades panameñas de confiscar ilegalmente sus propiedades y ha iniciado un procedimiento de arbitraje internacional contra el país, reclamando una indemnización por daños y perjuicios de más de 2.000 millones de dólares.
La sentencia del tribunal panameño fue seguida de un aumento de las detenciones e inspecciones de buques con bandera panameña en China, en lo que parece una represalia.
El miércoles, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China calificó el comunicado de "totalmente infundado y engañoso", acusó a Estados Unidos de politizar los puertos y afirmó que tomaría medidas para salvaguardar los intereses de China en Panamá.
"China también insta a los países pertinentes a que no se dejen engañar ni explotar por fuerzas malévolas", añadió Lin Jian, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Con información de Reuters