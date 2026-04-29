Estados Unidos y sus aliados respaldan la soberanía de Panamá en un comunicado conjunto

FOTO DE ARCHIVO: Un buque de carga transita por las esclusas de Cocoli en el Canal de Panamá, en Ciudad de Panamá

Estados ​Unidos, Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay y Trinidad y Tobago emitieron un comunicado conjunto en apoyo ‌de la soberanía de ‌Panamá, en el que afirmaron que las recientes acciones de China constituyen un intento de politizar el comercio marítimo y de vulnerar la soberanía de las naciones del hemisferio.

"Estamos siguiendo con atención la presión económica selectiva de China y las recientes acciones que ​han afectado a ⁠los buques con bandera panameña", reza el comunicado ‌del martes. "Panamá es un pilar de nuestro ⁠sistema de comercio marítimo y, ⁠como tal, debe permanecer libre de cualquier presión externa indebida".

A finales de enero, la Corte Suprema de Panamá ⁠invalidó el marco legal que respaldaba la concesión ​de 1997 que otorgaba a Panama ‌Ports Company, de CK Hutchison, ‌el derecho a operar las terminales de Balboa ⁠y Cristóbal en los extremos del Pacífico y del Atlántico del Canal de Panamá.

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La anulación se produjo tras la creciente presión de Estados Unidos para ​frenar la ‌influencia china en torno al estratégico canal, por el que transita alrededor del 5% del comercio marítimo mundial.

CK Hutchison, que gestionó los puertos durante casi 30 años, ha rechazado la ⁠sentencia judicial, ha acusado a las autoridades panameñas de confiscar ilegalmente sus propiedades y ha iniciado un procedimiento de arbitraje internacional contra el país, reclamando una indemnización por daños y perjuicios de más de 2.000 millones de dólares.

La sentencia del tribunal panameño fue seguida de un ‌aumento de las detenciones e inspecciones de buques con bandera panameña en China, en lo que parece una represalia.

El miércoles, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China calificó el comunicado de "totalmente infundado y engañoso", acusó a ‌Estados Unidos de politizar los puertos y afirmó que tomaría medidas para salvaguardar los intereses de China en Panamá.

"China también ‌insta a ⁠los países pertinentes a que no se dejen engañar ni explotar por fuerzas malévolas", ​añadió Lin Jian, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Con información de Reuters