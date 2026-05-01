Drones ucranianos atacan por cuarta vez el puerto ruso de Tuapsé

FOTO DE ARCHIVO. Fuego y humo se elevan en la refinería de petróleo de Tuapsé, tras un ataque de drones ucranianos, según funcionarios rusos

Un nuevo ​ataque con drones ucranianos contra el puerto ruso de Tuapsé —el cuarto en una semana—, en el ‌mar Negro, provocó un ‌incendio en la terminal marítima, aunque no causó heridos, según informaron las autoridades locales en la madrugada del viernes.

Tuapsé ha sido objeto de repetidos ataques, especialmente la terminal petrolera del puerto del mar Negro.

Los ataques han alterado la vida cotidiana, y las autoridades han pedido a los ​residentes que no ⁠beban agua y han cerrado las escuelas.

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"En Tuapsé, ‌como consecuencia de un ataque con drones del ⁠régimen de Kiev, se ha ⁠producido un incendio en el recinto de la terminal portuaria", informó el Cuartel General de la región de Krasnodar a ⁠través de Telegram.

El informe indicaba que los equipos ​de emergencia estaban trabajando en el ‌lugar, con 128 bomberos y 41 ‌vehículos de emergencia movilizados para combatir el incendio.

ESTADO ⁠DE EMERGENCIA

La zona se encuentra en estado de emergencia desde el martes, cuando un ataque provocó un enorme incendio en la refinería, interrumpiendo la producción y vertiendo ​manchas de ‌petróleo en las aguas frente a la costa.

El incendio provocado por ese ataque quedó extinguido el jueves por la mañana, según informó el gobernador local.

Sin embargo, las playas de Tuapsé salpicadas de petróleo ⁠y el aire y las vías fluviales contaminados muestran lo dolorosas que pueden ser las consecuencias de los crecientes ataques de Ucrania contra las instalaciones energéticas rusas.

El jueves se desplegaron equipos de emergencia para limpiar cinco zonas costeras recién descubiertas afectadas por el petróleo, según informaron las autoridades. En total, ‌han recogido 12.600 metros cúbicos de material contaminado en Tuapsé, según indicaron.

El organismo de control de la seguridad del consumidor, Rospotrebnadzor, aconsejó a los residentes tras el ataque que limitaran el tiempo al aire libre y mantuvieran las ventanas ‌cerradas debido a los elevados niveles de benceno en el aire.

El jueves, las autoridades sanitarias locales indicaron que los residentes ‌solo debían consumir ⁠agua embotellada y evitar beber del grifo o de manantiales naturales como medida de precaución. ​Se han cancelado las celebraciones del festivo del uno de mayo.

Con información de Reuters