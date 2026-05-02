Habló la madre de Fernando Báez Sosa, tras la decisión de la Corte: "Empezar mi duelo"

“Siento un poco más de paz al saber que todos los que asesinaron a Fernando fueron condenados como realmente se merecen. Yo no quería ellos asesinaran a mi hijo, no quería eso para nuestra vida”, expresó Graciela Báez, madre de Fernando Báez Sosa, luego de que la Corte Suprema rechazara el pedido de los condenados por el crimen del jóven de salir en libertad antes de tiempo, a pesar de que la condena aún no estaba firme.

“Siento que no tengo nada para festejar, siento que para mí la única cura es que mi hijo tocara la puerta, entrara y me diera un abrazo, pero sé que es algo imposible y que eso no va a llegar nunca”, expresó la madre en declaraciones a Clarín.

“Con él se fueron todas nuestras alegrías, estamos muertos con él. Nuestra vida se detuvo en el tiempo, no puede hablar de qué será el día de mañana, sino de lo que fue: un chico maravilloso que llevaba de tanta alegría nuestra casa, nuestro hogar. Eramos muy felices y eso es lo que extraño ahora. Quiero empezar a mi duelo. Cuesta decir que lo voy a dejar, que pueda volar y descansar en paz”, indicó.

Según relató Graciela, un día antes del fallo del máximo tribunal Corte Suprema soñó con su hijo y que le quiso transmitir algo. “Me siento con lágrimas en los ojos hablado de Fernando. Lo amaba. Lo quiero con toda mi alma, con la fuerza de mi corazón como toda madre”, expresó, emocionada.

Crimen de Fernando Báez Sosa: la Corte Suprema rechazó los recursos de los condenados

Con el rechazo de la Corte, las condenas dictadas por la Justicia provincial por el asesinato del joven ocurrido en Villa Gesell en enero de 2020 continúan vigentes y el caso suma una nueva instancia clave.

El máximo tribunal desestimó los planteos de las defensas de Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Máximo Thomsen, Blas Cinalli y Luciano, Ciro y Lucas Pertossi, al considerar que no se dirigían contra una sentencia definitiva o no cumplían con los requisitos formales exigidos.

En el caso de Thomsen, señalado como uno de los principales responsables del homicidio, la Corte también rechazó la queja presentada por su defensa por incumplimientos técnicos en la presentación judicial.

Este mismo mes, el Tribunal en lo Criminal N° 1 de Dolores habìa rechazado el pedido de excarcelación de Lucas Pertossi por "exceso en el plazo razonable de la prisión preventiva". En ese momento, los jueces también habían señalado que la condena todavía no se encuentra firme por estar pendiente de resolución de la Suprema Corte Bonaerense.