Fernando Báez Sosa fue asesinado a golpes el 18 de enero de 2020 a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell. Por su crimen quedaron detenidos ocho rugbiers, entre ellos, Lucas Pertossi, quien por primera vez en seis años habla del caso desde la cárcel de Melchor Romero.

En dicha prisión, el joven cumple una condena de 15 años por haber sido considerado por el Tribunal de Dolores como "partícipe necesario".

Pertossi, de 26 años, sostuvo que la estrategia legal con un solo abogado defensor, por entonces, elegida por todos los imputados (incluido él mismo) lo perjudicó. Además, aseguró que él jamás tocó a Fernando y que nadie lo dijo. "Yo no me peleaba. Lamentablemente, cosa que también me arrepiento, grababa", expresó en una entrevista con Mauro Szeta. Y agregó: "Me siento muy mal defendido. La estrategia fue todos juntos en bloque y no todos hicimos lo mismo ni tuvimos la misma participación".

El recluso relató, además, que hubo un punto de inflexión en el vínculo con sus amigos y con el propio abogado Hugo Tomei, quien defendió a todo el grupo en el juicio por el crimen de Fernando ocurrido entre enero y febrero de 2023. Pertossi dijo que Tomei les ofreció hacer un documental en Netflix (que finalmente se estrenó en diciembre de 2025), pero él se negó rotundamente. En ese momento, decidió apartarse del grupo y buscar un nuevo abogado.

Por otro lado, Pertossi rechazó que hubiera un plan para matar a Fernando Báez Sosa y aseveró que se trató de "una pelea que terminó en tragedia". En ese mismo sentido, recordó cómo vivió el momento en que la policía de Villa Gesell detuvo a todo el grupo por el asesinato del joven de Caballito. "Se acerca un policía y dice: 'Chicos, ¿ustedes saben por qué están presos?'. 'No', le decimos. 'Ustedes mataron a un pibe', dice. Y cuando me dijo eso se me cayó el mundo abajo", aseveró.

Pertossi solicitó un nuevo juicio y la nulidad de su condena

Estando severamente distanciado de sus compañeros y sin ya la representación legal de Hugo Tomei, Lucas Pertossi, a través de sus nuevos abogados defensores, solicitó un nuevo juicio y la nulidad de su condena a 15 años. El pedido lo realizó la Defensoría de Casación Bonaerense a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El letrado Ignacio Juan Domingo Nolfi indicó que la estrategia elegida por Tomei "perjudicó el derecho del imputado", en este caso, de su defendido actual Pertossi. De esta manera, el abogado explicó que durante el juicio oral y público de 2023 "no se tuvieron en cuenta las diferencias del hecho ni las responsabilidades de cada imputado y, por tanto, se vulneraron las garantías constitucionales".

En el escrito de Nolfi, Pertossi también negó la existencia de un plan para matar a Fernando y remarcó que él solo participó en un hecho aislado sin siquiera "tener contacto con la víctima".