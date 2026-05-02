Boca Juniors venció a Central Córdoba y quedó puntero: el posible cruce en los playoffs

Boca Juniors venció 2 a 1 a Central Córdoba de Santiago del Estero y, por el momento, es el único líder del Grupo A. El posible cruce en octavos de final.

Boca Juniors derrotó 2-1 ante Central Córdoba en Santiago del Estero y, por el momento, es el líder del Grupo A, a la espera de lo que ocurra con Estudiantes y Vélez. El equipo de Claudio Úbeda, que jugó mayoría de suplentes, podría cruzarse en octavos de final con Racing si se dan una serie de resultados.

En un primer tiempo disputado, el "Xeneize" logró inclinar la balanza en los minutos finales gracias a una ráfaga de goles convertidos por Alan Velasco y Milton Giménez. En el complemento, el conjunto local descontó a través de Michael Santos y estuvo cerca de empatar, pero Leandro Brey respondió con una intervención clave. Boca también tuvo chances para ampliar la ventaja, aunque Miguel Merentiel no logró superar a Alan Aguerre.

Este sábado, tras imponerse ante Central Córdoba, Boca se ubicó en lo más alto de su grupo con 30 puntos y una diferencia de gol de +14. Le saca dos unidades a Estudiantes, que suma 28 (+10) y aún debe disputar su encuentro, mientras que Vélez aparece tercero con 27 (+6) y jugará el lunes frente a Newell’s.

Como mínimo, el equipo xeneize finalizará entre los dos primeros puestos, dependiendo del resultado del "Pincha". Si logra sostener la cima, tendrá la ventaja de definir como local hasta las semifinales en La Bombonera. En cambio, si termina segundo, esa condición se extenderá hasta los cuartos de final.

Existe además un escenario alternativo contemplado por el reglamento de la Liga Profesional, que establece que cada instancia se disputará en la cancha del equipo mejor ubicado en la fase de grupos. Esto implica que, si los mejores clasificados quedan eliminados en rondas tempranas, otros equipos podrían heredar la localía en etapas posteriores. Un caso reciente fue el del Apertura 2025, cuando los líderes de cada zona —Rosario Central, Argentinos, Boca y River— quedaron afuera en cuartos, lo que permitió que Independiente y San Lorenzo, tercero y cuarto respectivamente, fueran locales en semifinales.

Los posibles rivales de Boca en octavos

Lo que sí está claro es contra quiénes no jugará Boca. En la Zona B, los cuatro primeros ya aseguraron sus posiciones y no podrán cruzarse con el Xeneize en octavos: Independiente Rivadavia (33 puntos), River y Argentinos (29), y Rosario Central (27).

De esta manera, el rival saldrá del grupo que pelea por ingresar entre los ocho mejores desde abajo de la tabla. Actualmente, los ubicados entre el quinto y el octavo lugar son Belgrano (23), Gimnasia (23), Huracán (21) y Barracas Central (21). Más atrás, pero aún con chances, aparecen Racing (20), Tigre (19) y Sarmiento (19).

Uno de estos equipos será el adversario de Boca en los octavos de final, instancia que se jugaría en La Bombonera. Por ahora, el cruce sería frente a Barracas Central.

La definición se dará este domingo desde las 16, con cuatro partidos determinantes: Rosario Central vs. Tigre, Gimnasia vs. Argentinos Juniors, Racing vs. Huracán y Belgrano vs. Sarmiento. Allí quedarán definidos tanto los clasificados como sus posiciones finales.