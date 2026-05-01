Fin de semana largo con heladas y lluvias: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó el arribo de nuevas jornadas de heladas y lluvias en parte del territorio argentino durante el fin de semana largo.

El primero de los fenómenos se concentrará el viernes en las mañanas de la región central y cuyo del país, además del norte de la Patagonia, mientras que el segundo volverá a copar el Litoral, con Misiones, Corrientes y zonas limítrofes con Uruguay y el sur de Brasil, las afectadas.

"Durante el sábado y domingo, la actividad se debilita notablemente y queda confinada al extremo norte, con acumulados de entre 5 mm y 20 mm. Mientras que, solo persisten lluvias leves en sectores cordilleranos, confirmando un escenario mayormente seco en las principales áreas agrícolas", anticipó el meteorólogo Leonardo De Benedictis en Meteored.

Pronóstico de heladas y lluvias en Argentina durante el fin de semana largo

Heladas

Los eventos de heladas durante la primera jornada del fin de semana largo en Argentina se desarrollarán en las mañanas de la región patagónica, centro y sur de la provincia de Buenos Aires y cuyo.

Las mínimas se ubicará en torno a los 0° C, hasta un techo de 8° C.

Para el sábado 2 de mayo, el fenómeno volverá a repetirse en las mismas áreas antecesoras, aunque con una mayor preponderancia en La Pampa, Río Negro y sur del territorio bonaerense.

Además, en la zona sur de Neuquén y oeste de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, el SMN prevé térmicas de hasta -4° C.

Finalmente, las heladas del cierre del fin de semana largo volverán a estar posicionadas sobre la Patagonia y el centro productivo de Argentina.

Lluvias

El SMN mantiene activa para el viernes 1 la alerta amarilla y naranja por lluvias fuertes en la región noreste del Litoral. El fenómeno dejará episodios localmente severos. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrán superar los 70 km/h.

Para el sábado 2, el organismo meteorológico prevé tormentas y lluvias intensas, con valores de entre 50 y 80 mm, nuevamente en Misiones, norte del territorio correntino y extremo sur de Chaco y Formosa.