Oficial | Alerta por nuevas heladas en Argentina: ¿Qué dice el pronóstico?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó el despliegue de nuevas heladas en Argentina. El fenómeno volverá a focalizarse en la zona central, donde las térmicas se ubicarán por debajo de los 10° C.

De acuerdo al pronóstico del tiempo actualizado por el organismo oficial, los episodios gélidos se desarrollarán el miércoles en Córdoba, oeste cordillerano argentino y costa atlántico de Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Estos tres últimos con registros de precipitaciones que acentuarán la intensidad de ambiente invernal.

En lado opuesto, el noreste argentino presentará algo más de dinamismo hacia el final de la semana. Se prevé el desarrollo de tormentas aisladas entre el viernes y sábado, con acumulados que, si bien no serán generalizados, podrían dejar instancias puntuales superiores a 10 mm.

"Estas precipitaciones estarán asociadas a un leve retorno de humedad en capas bajas y a condiciones de inestabilidad marginal, sin configurar un evento generalizado. Por lo tanto, el impacto será localizado y no modificará el patrón seco predominante en el resto del país", sumó el meteorólogo Leonardo De Benedictis en Meteored.

Alerta en Argentina: las provincias que registrarán heladas

Los escenarios de heladas en Argentina se desarrollarán el miércoles en áreas rurales y suburbanas de la región central, con La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba como los distritos con mayor preponderancia de registrar dichos episodios. La mínima promediará los 9° C, además del reinado de aire seco y sin registros de lluvias.

Para el jueves 30, último día de abril, el SMN prevé una acentuación de las condiciones gélidas en el área pampeana: el mercurio se desplomará hasta los 4° C, a la par de un avance en la nubosidad.

Para el viernes 1 de mayo, el patrón de heladas se replegará hacia el sur bonaerense y norte de Río Negro.

En lo que respecta al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el organismo meteorológico mantiene el escenario sin lluvias y una amplitud térmica de entre 13° C a 23° C.