La UE insta a EEUU a restablecer aranceles del acuerdo comercial a medida que se acerca aniversario

FOTO DE ARCHIVO: Camioneros trasladan contenedores en el puerto de Los Ángeles.

​El responsable de Comercio de la Unión Europea instó a Estados Unidos a restablecer rápidamente los ‌aranceles establecidos en el ‌acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos del año pasado, informó la Comisión Europea el martes.

La Comisión añadió que sería beneficioso que los principales términos de ese acuerdo estuvieran en vigor antes de su primer aniversario, a finales de julio.

Maros Sefcovic se ​reunió el martes ⁠en París con el representante comercial de Estados ‌Unidos, Jamieson Greer, en un contexto en ⁠el que la amenaza del ⁠presidente estadounidense, Donald Trump, de aumentar los aranceles sobre los automóviles y camiones de la UE hasta el 25% ⁠figura entre las principales preocupaciones de la ​UE.

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La Comisión dijo que ambos mantuvieron ‌una conversación de una hora ‌y media sobre los aspectos más urgentes del ⁠acuerdo comercial. Trump dijo que va a subir los aranceles sobre los automóviles porque la Unión Europea no está cumpliendo los términos del acuerdo.

El ejecutivo de ​la ‌UE señaló que Sefcovic había informado a Greer sobre el calendario probable para que la UE aplique la supresión de los aranceles de la UE sobre los productos industriales importados de ⁠Estados Unidos, tal y como acordaron ambas partes el año pasado. Es poco probable que esto ocurra antes de junio.

"Al mismo tiempo, pidió un rápido retorno a los términos acordados en Turnberry, es decir, una tasa arancelaria global del 15%, con las excepciones acordadas para la ‌UE", señaló la Comisión.

La Corte Suprema de Estados Unidos anuló en febrero los aranceles globales anteriores y Washington los sustituyó por un recargo general del 10% sobre los aranceles existentes. En algunos casos, los productos de la ‌UE se enfrentan, por lo tanto, a un arancel estadounidense superior al 15%.

"Sería beneficioso que los principales elementos del ‌acuerdo estuvieran en ⁠vigor antes de que se cumpla su primer aniversario", prosiguió el ejecutivo de la ​UE, añadiendo que Sefcovic y Greer habían acordado intensificar el diálogo.

Con información de Reuters