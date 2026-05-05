Qué es Fuentes Preferidas en Google y cómo agregar tus sitios favoritos

La novedad le da más control al usuario sobre la información que aparece en “Noticias destacadas”.

Google anunció una actualización clave en su buscador: la función “Fuentes preferidas” ahora se expande a nivel global y ya está disponible en todos los idiomas compatibles. Esta herramienta permite a los usuarios elegir qué medios o sitios quieren ver con mayor frecuencia en la sección de noticias, marcando un cambio importante en cómo se consumen contenidos dentro del ecosistema de búsqueda.

En términos prácticos, la novedad le da más control al usuario sobre la información que aparece en “Noticias destacadas”. Al seleccionar fuentes favoritas, el buscador prioriza esos sitios cuando publican contenido relevante, lo que aumenta notablemente la visibilidad de los medios elegidos. Según datos de Google, los lectores tienen el doble de probabilidades de entrar a un sitio después de marcarlo como preferido.

Qué cambia con las Fuentes preferidas de Google

La función “Fuentes preferidas” no reemplaza el algoritmo de Google, pero sí introduce una señal personalizada dentro de los resultados. Es decir, el buscador sigue priorizando la actualidad y la relevancia, aunque ahora suma la preferencia explícita del usuario como un factor adicional.

Esto significa que, si un medio es seleccionado, tiene más chances de aparecer en posiciones destacadas cuando cubre temas de interés. Sin embargo, no garantiza presencia automática: el contenido debe seguir siendo reciente y pertinente para cada búsqueda.

Además, la herramienta no limita la diversidad de resultados. Google puede seguir mostrando artículos de otros medios, manteniendo una mezcla de fuentes para evitar sesgos o burbujas informativas.

Cómo funciona y por qué es importante

Activar esta función es simple: los usuarios pueden tocar el ícono de estrella dentro de la sección de noticias y sumar sitios a su lista personalizada. A partir de ahí, esos medios ganan mayor protagonismo en futuras búsquedas relacionadas.

El impacto es doble. Por un lado, mejora la experiencia del usuario, que accede más rápido a contenidos de confianza. Por otro, abre una nueva oportunidad para medios digitales, blogs y sitios especializados, que pueden fidelizar audiencias y ganar visibilidad si logran ser elegidos como fuente preferida.

La función “Fuentes preferidas” no reemplaza el algoritmo de Google.

De hecho, ya se registraron más de 200.000 sitios únicos seleccionados por usuarios en esta herramienta, lo que muestra una adopción significativa a nivel global. En el contexto actual, donde la personalización y la relevancia son claves en el SEO, esta actualización de Google refuerza una tendencia clara: el poder de decisión del usuario gana cada vez más peso en los resultados de búsqueda.