En medio de denuncias, Flavio Bolsonaro se reunió con Trump en la Casa Blanca

El senador y candidato presidencial de la derecha bolsonarista, Flavio Bolsonaro, se reunió este martes con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, un encuentro que buscó para ratificar el apoyo de Washington y rehabilitar su imagen luego de quedar en el corazón de un escándalo que lo vincula con un banquero millonario preso por fraude. La lluvia de denuncias en los medios provocaron un derrumbe del ex presidente Jair Bolsonaro -condenado hoy por intento de golpe de Estado- en las encuestas. Pasó de un empate técnico con Luiz Inácio Lula da Silva a quedar muy detrás de él.

Como sucedió con Javier Milei en Argentina, ahora Trump sale en ayuda de su aliado brasileño a poco más de cuatro meses de las elecciones presidenciales de Brasil.

La foto del encuentro fue publicada por el hermano menor de Flavio, el ex diputado Eduardo Bolsonaro, quien también participó del encuentro. La reunión "sucedió y fue muy buena", tuiteó el dirigente que el año pasado fue expulsado de la Cámara Baja del Congreso brasileño por acumular ausencias. Desde entonces, vive en Estados Unidos y se lo considera el nexo del bolsonarismo con el trumpismo.

El escándalo que sacudió la campaña en Brasil

Hace dos semanas, el medio digital The Intercept publicó un audio de una conversación entre Flavio Bolsonaro y el banquero hoy detenido por un fraude multimillonario Daniel Vorcaro, y desató un escándalo con consecuencias aún desconocidas para las elecciones de octubre próximo. Los mensajes filtrados daban cuenta de un vínculo cercano, marcado por el flujo de dinero, presuntamente para financiar un documental de su padre, Jair.

Vorcaro fue detenido mientras intentaba escapar de Brasil tras cometer un fraude contra el Fondo de Garantía de Crédito (FGC). Su nombre quedó vinculado a manejos irregulares de millones de reales y, ante la evidencia contundente de su vínculo con Bolsonaro Jr, el candidato presidencial terminó reconociendo que recibió el dinero para el documental, pero negó haber cometido "irregularidades".

"Es necesario separar a los inocentes de los criminales. En nuestro caso, lo que sucedió fue un hijo que buscaba patrocinio PRIVADO para una película PRIVADA sobre la vida de su propio padre. Cero dinero público. Cero financiación de Rouanet Law. Conocí a Daniel Vorcaro en diciembre de 2024, después de que el gobierno de Bolsonaro terminara, y cuando no había acusaciones ni sospechas públicas sobre el banquero", empieza el comunicado de Flavio y cierra al afirmar que no ofreció ninguna "ventaja a cambio", ni negoció "acuerdos con el gobierno".

Los primeros pagos que recibió Bolsonaro fueron entre febrero y mayo del 2025 y en el comunicado explica que volvió a contactarlo en septiembre del año pasado porque Vorcaro estaba atrasado con las cuotas pactadas. Incluso, más tarde se supo que lo visitó cuando ya estaba bajo detención.

Aunque aún no existe ninguna denuncia contra Bolsonaro Jr, su imagen y su intención de voto se derrumbaron en las encuestas. Algunos sondeos incluso plantearon la posibilidad de una victoria de Lula en primera vuelta, lo que sin embargo es poco probable.