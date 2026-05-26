El único tren de Sudamérica donde los pasajeros "flotan": cómo vivir la experiencia

Entre montañas, túneles y selva atlántica, el Serra Verde Express se convirtió en uno de los paseos ferroviarios más famosos de Brasil. El tren turístico une las ciudades de Curitiba y Morretes, en el estado de Paraná, atraviesa uno de los paisajes naturales más impactantes de Sudamérica.

La línea ferroviaria fue inaugurada en 1885 y originalmente servía para conectar Curitiba con el puerto de Paranaguá. Hoy, el trayecto es considerado uno de los más espectaculares de la región por sus vistas de la Serra do Mar y de la mayor área preservada de Mata Atlántica de Brasil.

¿Cómo es el recorrido del Serra Verde Express, el tren que hacer "flotar" a sus pasajeros?

El viaje principal conecta Curitiba con la histórica ciudad de Morretes. El trayecto tiene cerca de 70 kilómetros y dura entre 3 y 4 horas, dependiendo del servicio elegido. Durante el paseo, cruza 13 túneles, más de 40 puentes y varios viaductos suspendidos entre montañas.

Uno de los puntos más famosos es el Viaduto do Carvalho, donde los pasajeros tienen la sensación de “flotar” sobre la selva debido a la altura y las curvas del trazado ferroviario.

El tren ofrece distintas categorías de viaje, desde vagones turísticos tradicionales hasta camarotes de lujo con servicio gastronómico y ventanas panorámicas. Además, durante el recorrido hay guías que explican la historia de la construcción ferroviaria y las características de la región.

¿Por qué visitar el tren Serra Verde Express en Brasil, al menos una vez en la vida?

El Serra Verde Express es considerado uno de los grandes atractivos turísticos del estado de Paraná y uno de los recorridos ferroviarios más bellos del continente. En 2026 fue destacado en estudios internacionales sobre experiencias panorámicas en trenes turísticos.

Además del paisaje, el paseo permite conocer Morretes, una ciudad colonial muy visitada por su gastronomía típica y su arquitectura histórica. Muchos turistas aprovechan para probar el tradicional “barreado”, un plato regional cocido durante horas.

¿Cómo sacar pasajes para el Serra Verde Express de Brasil?

Con una base de 41 dólares, los tickets se compran de manera online a través del sitio oficial de Serra Verde Express. Existen opciones de solo ida, ida y vuelta y paquetes que incluyen excursiones, almuerzos y traslados.

Las salidas suelen realizarse por la mañana desde la estación ferroviaria de Curitiba. Durante temporadas altas y vacaciones, la empresa agrega frecuencias diarias debido a la alta demanda turística.