La serie japonesa de supervivencia en Netflix que se consolida como la sucesora de El Juego del Calamar

La tercera temporada de Alice in Borderland ya se encuentra disponible en Netflix y retoma la historia de Arisu y Usagi, los protagonistas atrapados en un universo paralelo dominado por juegos de supervivencia extremos. Basada en el manga de Haro Aso, la producción japonesa volvió con nuevos desafíos y el misterio de la carta del Joker como eje central de la trama.

Luego del final de la segunda entrega, los personajes habían logrado regresar al mundo real. Sin embargo, la calma dura poco: Usagi desaparece y Arisu debe volver al llamado “Borderland” para intentar rescatarla. Allí aparecen nuevos participantes y pruebas todavía más peligrosas.

¿De qué se trata la temporada 3 de “Alice in Borderland”?

La nueva entrega profundiza en el significado del Joker, la única carta que había quedado pendiente en temporadas anteriores. Según adelantó Netflix, esta etapa funciona como el cierre de la historia principal y explora el límite entre la vida y la muerte a través de nuevas competencias psicológicas y físicas.

El elenco principal vuelve a estar encabezado por Kento Yamazaki y Tao Tsuchiya, mientras que también se suman nuevos personajes vinculados a los secretos del Borderland. La dirección nuevamente quedó en manos de Shinsuke Sato.

¿Cuántos capítulos tiene la temporada 3 de “Alice in Borderland"?

La serie se consolidó como una de las producciones japonesas más vistas de Netflix a nivel mundial y el estreno de la tercera temporada volvió a posicionarla entre los contenidos más comentados de la plataforma. Además de la acción y el suspenso, la ficción mantiene el foco en las decisiones morales y la supervivencia de sus protagonistas.

Con nuevos juegos, escenarios más oscuros y varias respuestas sobre el origen del Borderland, la temporada 3 busca cerrar la historia iniciada en 2020 y darle un desenlace definitivo al recorrido de Arisu y Usagi.

Ficha técnica de la temporada 3 de “Alice in Borderland”