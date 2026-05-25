El mayor cambio en 10 años: así es el nuevo diseño del navegador que usan los que cuidan sus datos

Mozilla confirmó el lanzamiento de Firefox Nova.

Mozilla confirmó el lanzamiento de Firefox Nova, el rediseño más importante que recibirá el navegador en los últimos años. La actualización apunta a modernizar por completo la experiencia visual y mejorar funciones vinculadas a privacidad, productividad e inteligencia artificial, en un momento donde el navegador libre busca recuperar terreno frente a alternativas basadas en Chromium.

El nuevo diseño, conocido internamente como “Project Nova”, llegará más adelante en 2026 y traerá una interfaz más limpia, redondeada y adaptable. Entre los cambios más visibles aparecen pestañas con bordes curvos, nuevos colores inspirados en el clásico logo de Firefox y una reorganización de los menús para facilitar el acceso a configuraciones clave, especialmente las relacionadas con privacidad e IA.

Según explicó Mozilla, Firefox Nova busca que el navegador se sienta “más cálido, rápido y moderno”. El rediseño también incorpora una estética flotante similar a la que hoy utilizan Chrome y otros navegadores populares, aunque manteniendo la identidad visual histórica de Firefox.

Más privacidad y nuevas funciones de productividad

Uno de los puntos más destacados será el nuevo apartado de configuración. Allí los usuarios podrán encontrar con mayor facilidad los controles de privacidad y un interruptor dedicado para desactivar funciones actuales y futuras vinculadas con inteligencia artificial. Mozilla remarcó además que los modelos de IA no se descargarán automáticamente en la computadora, salvo que el usuario lo habilite manualmente.

Firefox Nova también recuperará el “modo compacto”, una característica muy pedida por la comunidad que reduce el tamaño de los controles del navegador para aprovechar mejor el espacio en pantalla. A eso se sumarán mejoras de productividad como grupos de pestañas, vista dividida y pestañas verticales más accesibles.

Firefox Nova busca que el navegador se sienta “más cálido, rápido y moderno”.

Firefox 151 ya adelanta algunos cambios

En paralelo, Mozilla ya comenzó a introducir algunas novedades en Firefox 151, la versión lanzada esta semana. Entre ellas aparece soporte para Web Serial API, una tecnología que permite a sitios web interactuar con dispositivos físicos sin necesidad de instalar aplicaciones externas. También se agregaron nuevas herramientas para editar PDFs y fondos personalizables para la página de inicio.

Las primeras imágenes filtradas muestran que Nova apostará fuerte por la personalización, con temas dinámicos y cambios visuales que abarcarán toda la ventana del navegador. Incluso Mozilla estaría evaluando permitir modificar la forma de las pestañas y otros elementos de la interfaz.