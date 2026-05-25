Cómo se llama la mascota del Mundial 2026

Cómo se llama la mascota del Mundial 20206

A diferencia de ediciones anteriores, el Mundial 2026 tendrá tres mascotas oficiales, una por cada país anfitrión. De esta manera, Estados Unidos, México y Canadá contarán con su propio personaje para representar la identidad y la pasión futbolera de cada sede de la histórica Copa del Mundo.

¿Cómo se llaman las mascotas del Mundial 2026?

Las mascotas del Mundial 2026 son Clutch de Estados Unidos, Maple de Canadá y Zayu por México. En concreto, cada una busca representar a cada país que será sede de la Copa del Mundo con sus tradiciones y simbolismos:

Clutch de Estados Unidos

Es un águila calva y lleva una casaca alternativa de la selección. Se trata del ave nacional estadounidense desde 2024 y una figura central en el Gran Sello del país desde 1782. Es definida como un "centrocampista" capaz de "unir a las personas que le rodean en cualquier ambiente".

Clutch la mascota de Estados Unidos para este Mundial 2026 es un águila calva

"Con un espíritu insaciable, una curiosidad sin límites y un optimismo inquebrantable, se familiariza con todas las culturas y disfruta cada partido y cada momento al máximo", sostuvieron desde la FIFA al presentarla. Además, la describieron como un ejemplo de que "para volar alto solo hay que mostrar voluntad, pasión y darlo todo en el campo".

Maple de Canadá

Se trata del alce canadiense que lleva la camiseta roja local y es definida como un arquero que nació para "recorrer todas las provincias y territorios de Canadá, entablando contacto con su gente y familiarizándose con la riqueza cultural del país". "Apasionado del arte urbano, amante de la música y guardameta entregado, Maple destaca por su creatividad y resiliencia", describieron en forma amistosa desde la organización. Fuera de la promoción de la FIFA, se trata de un gran animal simbólico para el país.

Maple, la mascota de Canadá para el Mundial 2026

Zayu de México

El jaguar lleva una camiseta verde, como la bandera mexicana. El animal está pensado por el icónico ejemplar que habita en las selvas del sur de México y encarna el valioso patrimonio y el dinamismo del país. El nombre elegido para la mascota significa "unidad", "fortaleza" y "alegría". Incluso para las civilizaciones matas, el animal representaba la fuerza, valentía y conexión con el inframundo por lo que su elección está fuertemente arraigada a la cultura del país sede.

Zayu la mascota del México para la Copa del Mundo 2026

Según la FIFA, Zayu está identificado como un delantero que "se transforma en el terreno de juego, donde intimida a los defensores con su excepcional agilidad y velocidad". Mientras que "fuera del campo, promueve la cultura mexicana a través del baile, la gastronomía y la tradición, además de unir a personas de diferentes países con su pasión y orgullo".