Multiculturalismo de Toronto se pone de manifiesto con visita del trofeo del Mundial a la ciudad

Un aficionado toma una foto del ex internacional italiano Alessandro Nesta durante la Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA en Toronto

Cientos ​de aficionados ataviados con los colores de países de todo el mundo se reunieron el lunes frente al ayuntamiento de ‌Toronto para ver el ‌trofeo del Mundial, ofreciendo un anticipo del espectáculo multicultural que la ciudad promete ofrecer cuando el torneo dé comienzo el próximo mes.

La diversidad cultural de la ciudad quedó plenamente de manifiesto en la plaza Nathan Phillips, con familias con camisetas amarillas de Colombia y aficionados que llevaban banderas de Alemania o Croacia a modo de ​capas, entre un ⁠nutrido grupo que lucía los colores rojo y blanco de Canadá.

Alessandro ‌Nesta, ganador del Mundial 2006 con Italia, estuvo ⁠presente para desvelar el trofeo, que se ⁠encontraba en la ciudad como parte de una gira previa al inicio del torneo el 11 de junio.

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Algunos de los seis partidos del ⁠torneo que tendrán lugar en Toronto contarán con la ​participación de países de África, Centroamérica y Europa.

"No ‌importa de dónde seas, qué idioma ‌hables o a qué equipo animes, el deporte rey tiene ⁠un poder único para unirnos a todos", dijo la alcaldesa de Toronto, Olivia Chow, a la multitud. "Y ese espíritu de conexión refleja la propia esencia de Toronto, una de las ciudades más ​diversas del ‌mundo y una ciudad que ama de verdad el fútbol".

Los inmigrantes representaban el 23% de la población de Canadá según el censo de 2021, mientras que el censo de 2016 reveló que más de la mitad de la ⁠población de Toronto había nacido fuera de Canadá.

Para algunos residentes de Toronto, ese multiculturalismo es lo que convierte a la ciudad y a Canadá en un lugar especial para coorganizar el torneo, en el que participarán 48 naciones.

"Todos los equipos se sentirán como en casa, ya que tenemos gente de todas partes", afirmó Gonzalo Fernández, un colombiano que se ‌acercó a ver el trofeo.

Aunque Canadá es conocido por ser un país apasionado por el hockey sobre hielo, el fútbol es el deporte de más rápido crecimiento, especialmente entre los jóvenes.

Hay casi un millón de jugadores registrados en todo el país, según Canada Soccer, y se ‌espera que la Copa del Mundo contribuya a que este deporte crezca aún más en Toronto gracias a la apertura de minicampos por toda ‌la ciudad.

"Este es ⁠el verdadero legado de la Copa del Mundo", afirmó Chow. "No solo los partidos que se disputan en el ​campo, sino también inspirar a los jóvenes, construir comunidades sólidas y crear oportunidades que perduren mucho tiempo después de que termine el torneo".

Con información de Reuters