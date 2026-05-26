Cuánto sale y cómo funciona Starlink en tu auto en Argentina

La propuesta apunta a quienes necesitan conectividad constante mientras viajan.

Cetrogar confirmó la llegada a la Argentina del nuevo Starlink Mini Car Pack, un kit de internet satelital pensado para usar dentro de vehículos y mantener conexión incluso en rutas, caminos rurales o zonas donde la señal celular suele fallar. El producto ya se consigue en sucursales seleccionadas y también a través de la tienda online de la compañía por un precio de $299.000.

La propuesta apunta a quienes necesitan conectividad constante mientras viajan. El paquete incluye el sistema portátil Starlink Mini junto con distintos accesorios diseñados para su uso en movimiento. Entre ellos se destaca un adaptador de 12V, compatible con autos, camionetas y otros medios de transporte, que permite alimentar el equipo directamente desde el vehículo.

Según informó Cetrogar, el Starlink Mini Car Pack fue desarrollado como una solución exclusiva para el mercado argentino. La idea es ofrecer acceso a internet en lugares donde las redes móviles tradicionales tienen cobertura limitada o directamente no llegan. De acuerdo con la empresa, el sistema puede alcanzar velocidades de descarga superiores a los 200 Mbps y mantener baja latencia, algo clave para videollamadas, trabajo remoto o navegación estable.

Internet satelital para rutas y zonas rurales

La llegada de este tipo de dispositivos se da en un contexto donde cada vez más personas buscan alternativas para mantenerse conectadas fuera de las grandes ciudades. En Argentina, con extensas rutas y amplias regiones rurales, el internet satelital aparece como una opción para mejorar la comunicación y facilitar tareas cotidianas durante los viajes.

Desde la compañía remarcaron que el producto está pensado tanto para uso personal como laboral. Juan Manuel Almeida, Gerente Nacional de Marketing de Cetrogar, aseguró que la conectividad en movimiento puede ser importante en situaciones del día a día, ya sea para mantenerse en contacto con la familia, resolver una urgencia o participar de reuniones de trabajo desde lugares alejados.

Además, destacó que la empresa busca ampliar el acceso a este tipo de tecnología mediante opciones de financiación que permitan facilitar la compra del equipo.

l producto ya se consigue en sucursales seleccionadas y también a través de la tienda online.

Cuánto cuesta el Starlink Mini Car Pack en Argentina

El nuevo Starlink Mini Car Pack tiene un precio de lanzamiento de $299.000 y ya se encuentra disponible en el país. La comercialización se realiza tanto en tiendas físicas seleccionadas como en el sitio oficial de Cetrogar.

Con esta incorporación, la cadena continúa expandiendo su catálogo de productos tecnológicos y conectividad. La empresa, que cuenta con más de 45 años de trayectoria en Argentina, apuesta así a sumar soluciones vinculadas al internet satelital y a las nuevas necesidades de movilidad de los usuarios.