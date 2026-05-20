Internet satelital: el paso a paso para probar Starlink en Argentina y pedir que te devuelvan la plata

El abono del primer mes no se reintegra: es una garantía de satisfacción, no un período sin costo. En la práctica, pagás el kit de Starlink —antena, router y accesorios— más el primer mes de servicio. Si devolvés dentro del plazo y en perfecto estado, te reembolsan solo el equipo. Aclarado ese punto, el mecanismo sí ofrece una ventana real para probar el servicio en tu propia ubicación antes de comprometerte.

Qué incluye el kit y cuánto cuesta

El kit estándar de Starlink incluye la antena parabólica (conocida como "Dishy"), el router Wi-Fi, la fuente de alimentación, los cables y el soporte de montaje. La instalación es Plug & Play: el usuario conecta la antena, la orienta al cielo y en minutos tiene internet. No hace falta técnico ni turno.

Los precios del kit varían según el canal de compra. En la tienda oficial de Starlink Argentina el Kit Estándar ronda los $299.000, aunque en cadenas nacionales puede llegar a $499.999. A eso se suma el primer mes del plan elegido: el Residencial Estándar cuesta $65.000 mensuales.

El paso a paso para probar y devolver

Si el servicio no cumple tus expectativas, el proceso de devolución es el siguiente:

Comprá el kit en starlink.com/ar e instalalo en tu domicilio. Probalo durante los primeros 30 días en distintos horarios y condiciones climáticas. Starlink promete velocidades de entre 50 y 250 Mbps, pero la experiencia real depende de tu ubicación y de posibles obstrucciones como árboles, edificios o relieve. Si no te convence, ingresá a tu cuenta en starlink.com, andá a "Solicitar devolución" y completá el formulario antes de que venzan los 30 días desde la recepción del equipo. Starlink te envía una etiqueta de envío prepagada por correo electrónico para que devuelvas el kit sin costo de flete. Embalá todo el equipo completo y en buen estado: antena, router, cables, fuente y soporte. Conviene hacer una lista de chequeo, tomar fotos del estado general y, si es posible, conservar el empaque original. Una vez recibido y verificado el kit, Starlink procesa el reembolso del hardware. El primer mes de servicio no se devuelve.

Lo que conviene revisar antes de comprar