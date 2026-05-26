El corazón de la isla: lagos turquesas y los mejores alfajores del sur argentino

En el centro de Tierra del Fuego, lejos del ritmo de Ushuaia y Río Grande, aparece Tolhuin, un destino rodeado de bosques, lagos cristalinos y rutas panorámicas que cada vez atrae más turistas. Conocida como “el corazón de la isla”, la ciudad combina naturaleza patagónica, senderos y una de las tradiciones gastronómicas más famosas del sur argentino: los alfajores artesanales.

Ubicada sobre la Ruta Nacional 3, la localidad se transformó en una parada obligada para quienes recorren la provincia austral. Sus paisajes de montaña y sus espejos de agua la convierten en uno de los puntos más fotogénicos de la Patagonia.

Lagos turquesas, senderos y naturaleza: cómo es Tolhuin, “el corazón de la isla”

Uno de los grandes atractivos de la zona es el Lago Fagnano, también conocido como Khami, uno de los más extensos de Sudamérica. Rodeado por bosque andino patagónico, ofrece actividades como kayak, pesca deportiva, trekking y observación de aves.

Muy cerca aparecen otros espejos de agua menos conocidos, pero igual de impactantes, como los lagos Yehuin, Yakush y Chepelmut, dentro de la Reserva Provincial Corazón de la Isla. El área protegida abarca más de 90.000 hectáreas y es ideal para quienes buscan senderismo, acampe y contacto con la naturaleza fueguina.

Entre los recorridos más elegidos también se destacan el Cerro Jeujepen y la Reserva Laguna Negra, donde los visitantes encuentran miradores naturales, bosques, turbales y senderos de baja dificultad para recorrer en familia. Durante el verano, los tonos turquesas de los lagos y el contraste con los bosques verdes generan algunos de los paisajes más buscados por fotógrafos y viajeros que recorren la Patagonia.

¿Por qué los alfajores de Tolhuin son famosos en el sur argentino?

Además de sus paisajes, Tolhuin se hizo popular por sus alfajores artesanales y cafeterías de ruta. Muchos turistas llegan especialmente para probar las variedades regionales elaboradas con dulce de leche, chocolate y frutos patagónicos.

En redes sociales se destacan especialmente la calidad de los alfajores del sur y las recetas artesanales que se consiguen en la región fueguina.

La combinación entre turismo de naturaleza y gastronomía convirtió a Tolhuin en uno de los destinos emergentes más buscados de Tierra del Fuego. Además de los clásicos productos regionales, ofrece cordero fueguino, chocolates y cervezas artesanales para completar la experiencia patagónica.

Con lagos turquesas, rutas escénicas y sabores típicos del fin del mundo, “el corazón de la isla” aparece como uno de los secretos mejor guardados del sur argentino.