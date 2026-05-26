Flavio Bolsonaro confirma reunión con Trump en la Casa Blanca

Flavio Bolsonaro se reúne con sus aliados tras las revelaciones del escándalo en Brasilia.

El senador Flavio Bolsonaro, candidato a las ‌elecciones presidenciales ‌de Brasil de este año, confirmó en las redes sociales que se reunió el martes con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, en ​la Casa ⁠Blanca.

El hijo mayor del expresidente ‌Jair Bolsonaro publicó una ⁠foto con Trump ⁠en el Salón Oval. No hizo más comentarios sobre la reunión con ⁠el mandatario republicano.

La visita ​se produce en momentos ‌en que su ‌campaña atraviesa una crisis política ⁠que ha mermado su competitividad en las últimas encuestas frente al actual presidente de ​izquierda, ‌Luiz Inácio Lula da Silva, de cara a las elecciones de octubre.

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El senador reconoció que había solicitado ⁠dinero para financiar una película sobre su padre a un banquero brasileño que fue encarcelado por cargos de fraude.

Bolsonaro ha afirmado que las negociaciones para la ‌financiación de la película implicaban un contrato de inversión privada sin favores ni irregularidades. Antes había negado cualquier contacto con el ‌banquero.

Jair Bolsonaro fue condenado por intentar derrocar el orden democrático de ‌Brasil tras ⁠perder su candidatura a la reelección en 2022.

(Reporte ​de Andre Romani y Luciana Magalhaes en Sao Paulo. Editado en español por Javier Leira)