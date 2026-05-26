Flavio Bolsonaro confirma reunión con Trump en la Casa Blanca

El senador Flavio Bolsonaro, candidato a las elecciones presidenciales de Brasil de este año, confirmó en las redes sociales que se reunió el martes con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca.
El hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro publicó una foto con Trump en el Salón Oval. No hizo más comentarios sobre la reunión con el mandatario republicano.
La visita se produce en momentos en que su campaña atraviesa una crisis política que ha mermado su competitividad en las últimas encuestas frente al actual presidente de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, de cara a las elecciones de octubre.
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El senador reconoció que había solicitado dinero para financiar una película sobre su padre a un banquero brasileño que fue encarcelado por cargos de fraude.
Bolsonaro ha afirmado que las negociaciones para la financiación de la película implicaban un contrato de inversión privada sin favores ni irregularidades. Antes había negado cualquier contacto con el banquero.
Jair Bolsonaro fue condenado por intentar derrocar el orden democrático de Brasil tras perder su candidatura a la reelección en 2022.
(Reporte de Andre Romani y Luciana Magalhaes en Sao Paulo. Editado en español por Javier Leira)