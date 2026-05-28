El insólito planteo de Novaresio en medio de la toma de escuelas.

Luis Novaresio dialogó este último jueves en A24 con Ona Morgenfeld, una alumna de un colegio tomado, medida que se replicó en varias instituciones dedicadas a la educación en reclamo por el no cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del gobierno de Javier Milei.

Al entablar conversación con la muchacha, sostuvo que se estaba llevando adelante "un reclamo absolútamente legítimo que se hace de una manera ilegítima", reprobando la medida de lucha por considerar que atenta contra aquellos que desean tener clases, ignorando que de igual manera eso se dificulta si los docentes siguen persiguiendo bajos salarios. Es por ello que el periodista le presentó otra alternativa a la joven, una que sin duda sorprendió a muchos.

Luis Novaresio hizo un insólito planteo en A24.

La insólita propuesta de Luis Novaresio como alternativa a las tomas

"¿Y si en cambio de no dar clases, dan el doble de clases al estilo japonés?", planteó el conductor, en alusión a los obreros nipones que efectúan una sobreproducción como medida de lucha, debido a que lo sobrante se pierde y es material perdido. "No dar clases a los únicos que perjudica no es ni al ministro Torrendel, ni al ministro Adorni, ni a la secretaria Milei, solo los perjudica a ustedes. ¿Y si en cambio de hacer lo clásico hacen algo novedoso?", prosiguió.

Desde luego, esto fue descartado rápidamente por la aluma. "El problema de tener el doble de clases es que eso no lo decidimos nosotros y justamente lo que nos hace tener menos clases es la situación del desfinanciamiento de la universidad, que hace que cada vez tengamos menos profesores dentro del colegio", expuso. "Tenés razón, pero no dando clases tenés menos de las menos que tenés", le retrucó el trabajador de prensa.

"Es una medida extrema, como te contaba antes, a la cual recurrimos lo menos posible. No nos parece algo a la ligera, por eso también nos lo estamos tomando con tanta seriedad. Tenemos un esquema de seguridad que es impecable, con chicos de cuarto y quinto muy comprometidos en colaborar para que la toma salga lo más prolija posible. De hecho ayer pasó eso, no hubo ningún inconveniente dentro del colegio y eso es gracias a que es una medida organizada por todos los chicos", describió Ona.

"Pero está mal, un pibe de 13 años lo que tiene que hacer es estudiar", criticó Novaresio. "Pero el pibe de 13 años no puede estudiar si después la universidad está desfinanciada", le respondió la chica.